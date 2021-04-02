大陸知名音樂人趙英俊（本名趙健）2月3日病逝，他生前製作過許多熱門金曲，當時逝世消息曝光引起熱議，親友和粉絲都十分悲慟；昨（1）日男歌手薛之謙在趙英俊追思會上，聊到兩人交情有多好，他佩服趙英俊抗癌有多勇敢，甚至不讓他的母親知道「他生病了」，還叮嚀他「我走了告訴她我是車禍」，現場民眾聽完一一不捨落淚。

薛之謙昨日在趙英俊追思會上，分享過去和趙英俊成為好友後的生活，他說兩人好到自己曾跟趙英俊要過「精子」，建議他留個孩子，但馬上被他拒絕；當得知摯友得癌症，看著他為了抵抗病魔，接受很多種沒聽過的藥物或治療方式，再痛再不舒服他都忍著，僅看過趙英俊在自己面前哭過5秒。

薛之謙在趙英俊追思會上，提到他曾囑咐自己，如果他離開了，告訴他的母親他是出車禍。(圖/ 摘自微博)

而趙英俊不想母親擔心自己，從罹癌到逝世都沒告訴過母親自己罹患什麼病，薛之謙還透露趙英俊只叮囑他，「如果有天我走了，告訴她（趙英俊母親）我是車禍」；儘管薛之謙平靜地說出這段過往回憶，追思會現場民眾聽完也很傷心，影片中都能聽到不少人啜泣的聲音。

趙英俊在2004年參加歌唱選秀節目《我型我秀》，一展好歌喉，隨後進入演藝圈，但他演藝事業一開始並不順遂，直到2013年開始配唱電視劇和電影主題曲，及客串一些電影才漸漸紅起來；其中他為了電影《送你一朵小紅花》演唱同名主題曲〈送你一朵小紅花〉，替電影更加分，也成為他的代表作之一。

(中時新聞網)