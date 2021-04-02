電動車大廠特斯拉稍早公布2021年第一季生產18萬輛汽車，交付近18.5萬輛汽車，優預市場預期的16.8萬輛汽車，抵銷全球車用晶片供應不足，以及零組件短缺所帶來的影響。雖然特斯拉表現優於市場預期，也較去年同期大幅成長，但特斯拉已經不是該市場唯一競爭者，該季股價則是下跌超過9%。

特斯拉打敗分析師預期，但股價卻從今年初的729.77美元，一度在1月底衝至最高收盤價883.09美元，進入2月後股價一路下挫至3月8日的563美元，近日才又回升至661.75美元，較年初下跌超過9%。

特斯拉第一季生產18萬338輛汽車，交車數為18萬4,800輛。該季大多生產的車款為Model 3以及Model Y緊湊型電動跨界SUV，包括Model S、Model X SUV的2,020輛。

特斯拉第一季營運狀況，加州弗里蒙特（Fremont）工廠短暫關閉，特斯拉執行長馬斯克由於零組件短缺，尤其以晶片短缺最為嚴重。特斯拉去年同期生產102,672輛汽車，交付88,400輛汽車，當時Model Y正式開始量產，並於2020年開始交付。

當時Model 3和Model Y交車數約占總體86％，Model Y加入生產線後，於上海超級工廠大量生產，讓特斯拉在2020年銷售額較前一年增加36％。特斯拉去年交車數繳出499,550 輛成績，僅略低於全年交車數目標50萬輛，較前一年成長約36%。

特斯拉在該季還有另外一個重點，就是宣布收購15億美元價值的加密貨幣比特幣，並在早些時間宣布美國地區可以使用比特幣購買車輛，預期今年底前會在全球陸續開放，並聲稱該公司不會透過買賣比特幣賺取獲利，從特斯拉宣布當時到現在逼近6萬美元來看，未實現損益超過11億美元。

特斯拉沒有2021 全年交車數目標，僅表示會以超過50%的成長。不過，有內部消息人士指出，馬斯克在3月26日內部電話會議提到，特斯拉2021年有機會達到百萬規模，並計畫6周內推出上線 FSD 訂閱制度，藉此向員工激勵。

特斯拉財務長Zachary Kirkhorn則是在該公司最近一次財報電話會議表示，上海生產的Model Y將成為主要貢獻的車款，Model 3和Model X產量將逐次降低。分析師認為，特斯拉強勁表現將繼續支持該公司成為該行業的強大競爭者，仍有早先進入市場的優勢，從軟體設計到硬體製造，但特斯拉已經不是唯一的競爭者。

大陸3大電動車品牌今年第一季表現也不俗。蔚來汽車今年第一季交車數達2萬60 輛，年增長 423%，創新高紀錄；小鵬汽車交車數達 13,340 輛，年增 487%，創新高紀錄；理想汽車沒有公布詳細數據，從營收表現預估落在10500~11500 輛。雖然還有福斯、通用汽車等競爭對手也在電動車市場展露頭角，但想要達成特斯拉的交車數目標仍有一段差距。

(中時新聞網)