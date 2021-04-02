台鐵太魯閣號2日發生嚴重事故，傷亡人數攀升，現場持續善後中，各界也紛紛集氣相挺。全家便利商店表示，即日起到4月4日凡至花蓮救災現場之醫療、警消人員，憑證件或著制服至蘇澳服務區內的全家，即可免費提領一杯Let’s Cafe美式或拿鐵；另外，還可於蘇澳服務區內的指定店家，享用指定餐點一份。

蘇澳服務區商場由全家承接經營，是繼新營、石碇之後，全家搶進的第三個國道服務區。此次推出至花蓮救災現場之醫療、警消人員，憑證件或著制服可至蘇澳服務區用餐，全家表示，參與的店家及餐點包括：悟饕池上飯包-傳統池上飯包、原牛牛肉麵-紅燒牛肉麵、富美21食堂-蚵蛋滷肉飯、摩斯-黃金炸蝦堡堡，希望為前線人員盡一份心力。

據悉，2日白天蘇澳服務區的全家一得知太魯閣號事故消息，就在櫃台擺出告示，表示警消人員出示證件或著制服即可免費提領咖啡（拿鐵／美式），還寫「救災辛苦了！」該消息一出也讓網友紛紛留言：「全家就是讚」、「全家反應真的快 難怪近年成長」、「推好企業」、「全家就是你家」等等。

(工商 )