以高CP值在台中坐擁高人氣的「萬客什鍋」近日火熱進軍台北松山區！不僅提供近40種多元口味選擇，更將傳統台菜入味，以現場爆炒的手法刷新大家對個人石頭小火鍋的想像，最夯的除了原創燒酒系列、剝皮辣椒烏骨雞以及爆炒蒜頭蛤蠣烏骨雞之外，更別錯過人氣爆棚的麻油炸蛋，堪稱最平易近人的豪華台式火鍋。營業時間更從中午一路開至凌晨4點，可望成為台北人宵夜新選擇之一。

「萬客什鍋」在台中素有排隊火鍋名店封號，利用石頭小火鍋烹食爆炒特性，以火候鎖住肉質鮮甜，搭配新鮮食材入鍋，讓湯頭喝起來更香，同時保有道地的吧檯用餐文化，讓美味更平易近人。而知名的燒酒雞鍋系列，靈感正來自台菜，以整罐19度料理米酒做為湯底，搭配烏骨雞讓精華濃縮在湯頭中，喝起來甘甜順口，雞肉嫩彈鮮美，可依照個人喜好選擇全燒、半燒、不燒的料理方式。全燒酒精近乎揮發，湯頭鮮甜僅留下酒香和藥材香，半燒則可後續自行加入剩下的半罐米酒，更能吃出暖心暖胃的傳統風味。

燒酒雞鍋以整罐19度料理米酒做為湯底，搭配烏骨雞爆炒，可依照個人喜好選擇全燒、半燒、不燒的料理方式。（圖／楊婕安攝）

同為原創特色口味的剝皮辣椒烏骨雞鍋也是人氣王！先用麻油及薑片爆香，再加入台灣在地烏骨雞爆炒，最後放入剝皮辣椒、新鮮蛤蠣，湯頭清甜而微辣，入口後風味難忘，讓人一口接一口。而熱愛蒜味的人，則可以選擇爆炒蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋，有著超鮮的蛤蠣味，伴隨烹煮時間越長，蒜頭湯頭會呈現乳白色，濃郁香醇是蒜香迷不容錯過的美味。

原創特色口味的剝皮辣椒烏骨雞鍋，湯頭清甜而微辣，入口後風味難忘。（圖／楊婕安攝）

熱愛蒜味的人，則可以選擇爆炒蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋。（圖／楊婕安攝）

而後起鍋物的人氣也完全不輸以上三寶，其中絲瓜蛤蠣石頭鍋，使用薑片、麻油與大份量絲瓜爆炒，再加入高湯與蛤蜊帶出絲瓜清甜。魷魚螺肉蒜烏骨雞鍋則以台灣經典酒家菜為靈感，精選魷魚、螺肉搭配招牌烏骨雞爆炒，是饕客們最讚不絕口的一款。吃鍋的同時，別忘記來顆「麻油炸蛋」，靈感來自麻油荷包蛋與佛跳牆蛋酥，推薦將麻油炸蛋夾入火鍋中快煮3至5秒，在吸附湯汁後沾天然黑胡椒鹽一起吃，猶如在味蕾投了一顆震撼彈。

絲瓜蛤蠣石頭鍋使用薑片、麻油與大份量絲瓜爆炒，再加入高湯與蛤蜊帶出絲瓜清甜。（圖／楊婕安攝）

魷魚螺肉蒜烏骨雞鍋則以台灣經典酒家菜為靈感，是饕客們最讚不絕口的一款。（圖／楊婕安攝）

除了在火鍋食材上用心，就連附餐白飯都選用台梗九號米，米粒透明飽滿、黏性佳、口感Q彈，飽水度較一般米好，搭配上麻油炸蛋一起食用更是絕配。而滷肉飯、瓜仔肉飯、黃金香蔥麵線也是許多饕客會搭配的人氣選項，餐後更會附贈手工甜點，絕對可以滿足每一位火鍋控的味蕾。

推薦將麻油炸蛋夾入火鍋中快煮3至5秒，在吸附湯汁後沾天然黑胡椒鹽一起吃。（圖／楊婕安攝）

※中時新聞網提醒您：未滿18歲不得飲酒。酒後不開車，安全有保障。喝酒過量，有礙健康！※

▍文末贈獎 ▍

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★獎品內容 ｜ 「萬客什鍋貴賓單鍋招待券」3份

★活動時間 ｜ 即日起-4/15

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(中時新聞網)