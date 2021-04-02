專門關注太空情勢的「安全世界基金會」（Secure World Foundation），1日發表年度《全球反太空能力》（Global Counterspace Capabilities）報告，認為在太空安全領域中，俄羅斯仍是美國的主要威脅，與目前輿論聚焦的中國大陸正好相反。

安全世界基金會計畫主管魏登（Brian Weeden）表示，從目前能夠掌握的證據來看，俄羅斯顯然是比中國大陸更嚴重的太空威脅，且前者2020年雖沒有發展新技術，但繼續擴大並整合原本就十分強大的電戰能力，並測試了「直升式反衛星武器」（direct ASAT，即反衛星飛彈）和共軌組態反衛星武器（co-orbital ASAT，即殺手衛星），顯示其積極發展反太空能力、削弱美國軍事優勢的態度。

而近年來廣為討論，甚至在美軍指揮階層和國會頗受關注的中國大陸，雖被指控試圖「統治」近地軌道、月球甚至火星，但2020年的活動卻不多，最受關注的是由長征2F火箭搭載，類似美軍X-37B的無人太空飛機，但也被認為不適用於反太空任務。

不過魏登也坦承，該報告依賴公開文獻進行研究，並無法完全證明中國大陸沒有動作，不排除其可能嚴密封鎖消息、私下進行測試，或將重點放在外界難以直接觀測的網路攻擊、雷射等導能武器（directed-energy weapon）上，默默發展反太空能力。

除安全世界基金會外，美國著名戰略智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）3月31日也發布《太空威脅評估2021》（Space Threat Assessment 2021）報告。雙方預計8日舉行虛擬座談會「太空中的黑暗藝術：反太空武器的發展」（The Dark Arts in Space: Developments in Counterspace Weapons），討論太空威脅議題。

(中時新聞網)