台鐵太魯閣號2日出軌意外造成至少50人死亡、逾150人受傷，藍營多位政要齊聲表達哀悼。國民黨主席江啟臣表示，全力救援是最重要的任務，一起為受困、受傷的國人同胞祈福。新北市長侯友宜指示新北消防特搜136人、41車輛馳援事故現場。前高雄市長韓國瑜深夜發文，為太魯閣罹難者默哀，他感到相當悲痛。

侯友宜2日透過臉書表示，截至目前，新北市消防兄弟總計調派15分隊、1大隊、各式車輛41部、搜救犬3組、消防人員68名，DMAT醫生2名、義消62名、民間團體4名，總共136人到現場搶救。各位在前線的夥伴，請務必注意自身安全、提高警覺。侯友宜還說，看到現場傳回來的影像，我們不斷祈求，除了哀悼亡者和家屬致上深深的哀悼，也要為還在跟死神拚搏的乘客集氣，加油，加油。

江啟臣則表示，此刻全力救援是最重要的任務，大家一起為救災人員加油，一起為受困、受傷的國人同胞祈福。

韓國瑜2日晚間也在臉書表示，台鐵發生重大事故，造成至少50人死亡，其中還有2名優秀的年輕司機員殉職，如此不幸的消息，真的令他感到相當悲痛。每到連假，辛苦的大眾運輸工作人員總是堅守崗位、忙著疏運，讓民眾可以儘早回家，享受團圓之樂，但這場意外卻硬生生地打碎了許多家庭，有多少人就在一瞬間天人永隔，連好好向心愛的人道別的時間都沒有。

韓國瑜說，他在此為所有事故中的罹難者默哀，向所有投入醫療及救援的人員致敬，也衷心期盼事後相關單位能儘速釐清事故原因，健全大眾運輸人員的工作環境安全，讓我們從悲痛中學習經驗，讓悲痛的事故可以不再發生。

【為太魯閣罹難者默哀】 今天台鐵發生重大事故，造成50多人死亡，其中還有2名優秀的年輕司機員殉職，如此不幸的消息，真的令我感到相當悲痛。 每到連假，辛苦的大眾運輸工作人員總是堅守崗位、忙著疏運，讓民眾可以儘早回家，享受團圓之樂，但這場意... 由韓國瑜發佈於 2021年4月2日 星期五

連假的第一天傳出令人悲痛的事故，聽到當下整顆心都揪在一起，第一時間立即指示前往救人，我也致電 徐榛蔚 ，並告知 林佳龍 部長，新北特搜大隊不待命令已經出發救援，並統合由現場指揮官調度全力搶救！ 新北消防發爾麵... 由侯友宜發佈於 2021年4月2日 星期五

清明連假的第一天，正值國人返鄉、出遊期間，傳出台鐵太魯閣號408車次列車，於花蓮清水隧道出軌的嚴重交通事故。 此刻 #全力救援 是最重要的任務，我們一起為救災人員加油，一起為受困、受傷的國人同胞祈福。 由江啟臣發佈於 2021年4月1日 星期四

(中時新聞網)