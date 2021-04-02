69歲袁媽媽（左）靠信仰強忍喪子之痛，情緒看似平靜堅強，令人不捨。（王文吉攝）

太魯閣號出軌，33歲司機員袁淳修殉職，消息傳回豐原老家，袁的二姐、三姐急奔花蓮處理弟弟後事。69歲袁媽媽留在家看了一整天電視，篤信一貫道的她，茫然望著電視畫面說「希望兒子沒有醒來、沒有痛，他走得沒有痛是最好的...」袁母情緒看似平靜堅強，令人鼻酸。

袁媽媽年輕時早婚，連生3個女兒，中年改信一貫道並茹素，直到37歲才為袁家生下男孩，排行老么的袁淳修與3個姐姐相差超過10歲，從小備受全家疼愛。

也是921受災戶的袁媽媽說，兒子是胎裡素，從小也是吃素，是個勇敢、獨立又爭氣的孩子，念國中時爭取下課到福利社打工，自己賺取零用錢。兒子考上勤益科技大學讀了2年，想要追求夢想，轉學台灣科技大學資訊工程系。

袁媽媽說，兒子真的很懂事，要當兵時，考量家裡不富有，告訴她不用煩惱，簽下志願役到金門服役3年，減輕家計負擔。「我可以這麼鎮定，就是因為他很獨立、不會黏我，以前在台北念書，搭火車回來也不會麻煩我接送。」

袁媽媽說，兒子是個非常孝順的人，自己這幾天心臟都很痛睡不著覺，沒想到今天就接獲兒子發生意外的消息，讓她相當痛心。袁媽媽得知噩耗，原本要趕赴花蓮，女兒擔心無法承受，讓她留在家中，看了一整天電視，靠宗教力量支持，心情逐漸恢復平靜。

「事情遇到了，事情遇到了...」篤信一貫道的袁媽媽面對喪子之痛，豁達表示，之前自己車禍重傷昏迷，醒來之後全身都痛，想說乾脆不要醒來就好了，「希望兒子也是這樣，他沒有醒來、沒有痛，這樣就好了，他走得沒有痛是最好的...。」

(中時 )