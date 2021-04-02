美國財政部2日宣布，該機構支持國際貨幣基金組織（IMF）發行特別提款權（SDR）的計畫，希望提供6,500億美元貨幣援助給受疫情重創的國家度過難關。

美國財政部近日通知國會，他們將協助IMF發行6,500億美元的SDR，因為此舉有助於「成員國建立儲備緩衝、做出更好調整，同時降低全球經濟成長停滯風險」。

IMF發行SDR計畫已獲得其他主要經濟體支持，但仍需美國這個最大股東同意。SDR是一種國際儲備資產，各國可用它來兌換美元或其他主要貨幣，以償還債務或支付進口商品。

IMF上次發行SDR是在2009年，當時用來因應全球金融危機衝擊。財政部表示，按照此次SDR規模，他們無須獲得國會批准。

美國財長葉倫2月時致函20國集團（G20）領袖時表示：「IMF分配新的SDR能提升低收入國家資金流動性，有助於他們對抗疫情與經濟復甦。」

(工商 )