工程車滑落砸中列車害出軌，太魯閣號「像豆腐一樣被切開」。（圖／民眾提供）

台鐵太魯閣408車次於2日上午9時28分於清水隧道出軌，累積死亡人數已達50人，為半世紀內台灣最嚴重的鐵路事故，引起全球關注；擁有25年駕駛經驗的台鐵司機員陳振芳今日晚間於臉書感嘆，「安全設施再完善，都難以阻絕外力入侵。」

台鐵司機員陳振芳2日下午於臉書發文，陳振芳感嘆，任職以來最不願見到或聽見同仁殉職的消息，安全是唯一回家的路。陳振芳說，乘務25年的時間以來，不僅撞過機車、轎車甚至也與怪手對撞過，這些全都是外力的不守法所造成，完全無法及時防範；陳振芳直呼，「安全措施做得再完善，也無法完全阻絕外力的入侵。」文章才曝光，就引起大批網友留言回應，不少網友留言回，「辛苦了！」

據了解，陳振芳為相當資深的司機員，去年12月4日因連日的豪雨，引發瑞芳=猴硐發生大規模落石崩落，當時陳振芳駕駛4708區間車行經該路段，發現溪線邊坡原水泥噴漿處，已有龜裂現象，便立即通報侯硐站，並在落時前緊急煞車，車上400名乘客均安。

(中時新聞網)