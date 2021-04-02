清明連假第一天，金門受連日濃霧嚴重影響與本島交通，1日空運完全無法起降，為協助臺金旅運需求，航港局啟動B計畫協助疏運，繼1日調派之合富快輪順利疏運421位鄉親返鄉，2日再加開金門快輪及雲豹輪雙向對開疏運旅客。

金門快輪2日中午12時自金門料羅港發船，預計晚上10時抵達臺中港。

合富快輪2日下午2時自金門料羅港發船，預計晚上11時抵達臺中港。

雲豹輪2日下午等到所有旅客抵達，4時20分自嘉義布袋港發船，晚上8時10分抵達金門港水頭港區。

金門快輪2日晚間23時臺中港發船，預計次(3)日上午9時抵達金門港料羅港區。

雲豹輪預計3日上午10時自金門水頭港區發船，預計下午2時抵達嘉義布袋港。

航港局表示，金門地區因無海運客運業者經營至臺灣本島的固定航線，每年霧季期間常因濃霧使得機場能見度降低，以致機場暫時關閉飛機無法起降。為維持當地交通服務不受中斷，已依「指定船舶運送業經營特定航線客貨運送補償及監督辦法」，以公告補償方式指定船舶配合交通部機場暫停起降ABC計畫，執行霧鎖金門機場B計畫海運備援任務。

(工商 )