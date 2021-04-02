台鐵408次太魯閣號今天上午在花蓮發生重大事故，造成多人死傷，行政院長蘇貞昌第一時間指示優先救援受困民眾，隨即趕赴台鐵應變中心及花蓮事故現場視察。蘇貞昌今晚在臉書表示，事故相關責任，一定會在救援與搶修工作後，由獨立調查機構儘速釐清，給國人一個交代。政院晚間也宣布，明起全國下半旗3日哀悼。

蘇貞昌指出，每當發生重大災害，第一時間就帶上裝備前往現場、投入救災的國軍、警消、空勤，一接獲訊息就從家人身邊奔回醫院救治傷患的醫護人員，以及無數還在工作崗位上協助社會生活正常運作的國人，都是我們國家重要的力量。

蘇貞昌說，他要代表政府，向這些人表達深深的感謝，他也請內政部、交通部以及衛福部，提供搶救工作所需要的一切人力物力。

蘇貞昌強調，現在最重要就是全力救治傷患，協助罹難者的家人妥善處理後事，事故相關責任，一定會在救援與搶修工作後，由獨立的調查機構儘速釐清，給國人一個交代。

因應台鐵花蓮不幸事故，造成多人傷亡，行政院晚間已指示相關機關，明日起全國下半旗3日，以示悼念追思。

(中時 )