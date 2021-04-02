台鐵408次太魯閣號發生50死重大意外，事故原因初步判定為邊坡工程車未拉手煞車，車輛滑落至鐵軌導致。另一個爭議點則是為何該路段邊坡沒有任何護欄。巧合的是，實際查詢發現，該工程車施作工程的設計與監造單位，與去年猴硐大坍方的邊坡監測廠商皆為聯合大地工程顧問公司。

根據了解，滑落至鐵軌的工程車所進行的案子為台鐵工務處發包的「鐵路行車安全改善六年計劃－北迴線」，預計針對K51+170~500山側邊坡進行防護設施工程，負責設計與監造的單位則是聯合大地工程顧問公司。

事故工程車施作工程的設計與監造單位，與去年猴硐大坍方的邊坡監測廠商皆為聯合大地工程顧問公司。(圖／翻攝自臉書花蓮同鄉會)

事實上，聯合大地也是負責猴硐邊坡檢測廠商，去年12月4日猴硐大坍方，導致宜蘭縣東西正線完全中斷長達10天，直到14日才恢復單線通車。

邊坡防護管理分為A、B、C、D四個等級，分別是A，邊坡有明顯不穩定徵兆，可能影響列車通行，須採取必要補強措施，並密切巡邏監測；B，疑似有不穩定徵兆，可能影響列車通行，除採取補強措施外，也需加強監測；C，無明顯不穩定徵兆，例行性維護、巡邏監測；D，邊坡穩定，解除列管。

當時連日豪雨造成猴硐坍方後，聯合大地就遭各方質疑邊坡檢測失準，僅將該處列為「無明顯不穩定徵兆」的C級。對此聯合大地則發聲明澄清，猴硐走山路段在11月30就發現有異狀，台鐵知會後，也立刻派員至現場封鎖西正線並進行補強措施、24小時監測，但因連日大雨，4日早上台鐵監測人員發現有明顯異狀緊急通知列車慢行停駛，公司接獲通知立即趕赴現場協助現場處理，後續並提供相關協助，對於外界指教也虛心接受。

太魯閣號事故發生至今已逾14小時，目前初步判定為邊坡工程車駕駛未拉手煞車，導致車輛滑落至鐵軌，釀起事故，但詳細事故原因與肇責目前尚未釐清，運安會正深入調查中。

(中時新聞網)