台鐵太魯閣號在清明連假首日（2日）發生嚴重事故。（圖／新北消防提供）

清明連假首日，台鐵太魯閣號卻發生出軌擦撞意外，導致多達50人死亡，146人受傷，搜救單位仍不停搶救治療傷者。一位網表示，意外發生後，在船公司工作的哥哥也被徵召協助支援運輸，無法回家。然而鄰居卻事不關己地不停碎念「假期遭耽誤」，讓她替警消的付出感到不值。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，受到今日太魯閣意外影響，一家人決定在連假時回去台東探望親戚，親兄更被船公司下令全員待命，由於鐵路受損，要協助物資的運輸，連家都不能回。

然而，原PO指出，鄰居這時卻在議論著，「還不趕快把火車拖出來」、「台鐵是在幹嘛？我孫子晚上要回來吃飯」、「明天我們要去花蓮玩，還不快點通車」。她不滿表示，「你們是沒明天了嗎？多少警消國軍正在拼命搶救那些生死未卜的旅客？還有多少人在預備待命幫忙？你們還理直氣壯地抱怨『假期被耽誤』？」無奈對犧牲假期來救援的軍警消感到不值。

文章一出，網友紛紛對原PO給予鼓勵表示，「有些人丟失了同理心」、「麻煩那些說『火車怎麼不拖出來』的人現在去幫忙拖出來」、「辛苦了，救援第一」、「辛苦了，希望傷者不要再增加」、「感謝所有參與救災、運輸支援的同胞們」。

(中時新聞網)