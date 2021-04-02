線上遊戲最讓玩家以及遊戲商頭痛的，無非就是外掛作弊軟體了，影響玩家體驗，導致玩家「退坑」，進而影響遊戲商盈利，而據外媒報導，大陸科技巨頭騰訊（Tencent）協助警方破獲史上最大遊戲外掛案，逮捕10名成員，沒收約7000萬美元的贓款。

綜合《Vice》、《BBC》報導，大陸崑山警方在與騰訊合作之下，逮捕了10名遊戲外掛案的成員，被逮捕的外掛開發人員以販售外掛盈利，警方查獲多台如勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼等百萬美元的豪車。

這間名為「雞腿」的外掛程式公司出售外掛到多款的流行線上遊戲中，其中包括《鬥陣特工》、《決勝時刻》，該公司向客戶收取外掛的訂閱費，累計收入大約7600萬美元（折合台幣約21億）；此外，警方沒收了價值4600萬美元的資產，其中還包括幾輛豪華轎車。

報導指出，訂閱外掛的售價為每日10美元，不少人為購買外掛程式每月向「雞腿」支付200美元，而客戶不僅限於大陸，也來自上百其他國家和地區。

崑山警方表示，此案涉及大量金錢和遊戲，堪稱為世界上最大遊戲外掛案。

隨著遊戲外掛氾濫程度加劇，一些知名遊戲玩家也因此退坑，根據2019年的一項調查，約有三分之一的玩家，承認曾在線上遊戲中使用過外掛。

(中時新聞網)