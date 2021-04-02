工程人員2日上午駕駛工程車，將其停放邊坡，疑似因手煞車未緊韌而滑落。（示意圖／中視新聞提供）

對於台鐵太魯閣號2日上午9時28分在花蓮清水隧道北口，疑似因為工程車在邊坡滑落，撞擊太魯閣號，使列車出軌，並造成至少50人罹難、一百餘人受傷的不幸事件。趙少康痛批，台灣缺少「職人精神」，小事情不肯好好完成，並感嘆台灣怎變成這樣一個社會？

對於此次太魯閣號事故，台鐵局表示，據初步了解，應是工程車停在工地的斜坡上，因為沒停好才會滑下斜坡，撞上太魯閣號。可是，工程車停在斜坡上會有很大的風險，若是廠商疏失，就會依照合約向廠商求償。

另有網友點出兩大關鍵，一為誰負責管理工地以及監督包商；二為工地周邊防止鐵道外物入侵的防範對策為何。

網友指出，肇事的關鍵點在於，台鐵並未善盡工地公安規劃；網友舉例在台北市的道路施工規定擺放監視器，以遠端監控確保施工的情形，同時也舉證國外案例，日本的施工現場均有人指揮周邊交通，若無安排人員監控現場，包商一定會遭嚴重開罰。

也有網友表示，自己在日本是貨運司機，只要停車，一定會在輪胎前後放上「輪擋」，防止車輛滑動。另外，肇事的「775-TX」工程車，為「自用」大貨車，出廠日期為1994年6月，至今將滿27年。

對此，資深媒體人趙少康在TVBS《少康戰情室》批評，台灣缺乏「職人精神」，各行各業都缺乏職人精神，就是再微不足道的事情，都把它做好。但台灣是不管，怎會變成這樣一個社會？開工程車，要想到下面是鐵路，都不想到嗎？做一件事，就把它做好，有這麼困難嗎？不要以為是小事，會釀成大災難。另外，他也批評，公共工程採最低標，造成搶標、偷工減料、草草結案的弊端。

(中時新聞網)