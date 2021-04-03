台鐵太魯閣號2日上午因工程車從花蓮清水隧道口山坡滑落卡在鐵軌，造成出軌意外，目前為止已知有50人不幸罹難！本刊找到在第4車廂驚險逃生的K姓女乘客，K女心有餘悸地說，當時和妹妹返回台東家鄉，意外當下先聽到像陷入「窟窿」的撞擊聲，緊接著發生一陣嚴重搖晃，後來自己被彈飛、擠壓，車廂內一片尖叫聲，才知發生大事；K女說，當時妹妹去上廁所，她發現妹妹不在身邊，第一時間就急哭了，所幸妹妹是在第3車廂而非死傷嚴重的第5車廂，姊妹倆幸運獲救。

K小姐接受本刊專訪，回憶太魯閣號出軌的驚險一瞬間時表示，當時她和妹妹在第4車廂，因為太魯閣號平時都很晃，所以第一時間有個像陷入「窟窿」很大的撞擊聲，當下還以為是比較嚴重的搖晃，後來發現自己有點被彈飛、擠壓，車廂內大家都在尖叫，才知發生大事！

Ｋ姓女乘客今天上午搭乘台鐵太魯閣號準備返回台東老家，卻遇上出軌意外，所幸和妹妹幸運逃過一劫。（圖／讀者提供）

K小姐表示，因清明連假，她和妹妹一起返回台東家鄉，當時妹妹去上廁所，意外發生當下，她查覺妹妹竟然不在身邊，第一時間緊張之下就急哭了，後來發現當時妹妹是去第3車廂上廁所，所以她很安全，如果她往第五車廂去的話，後果就不堪設想，因為她們身處的第4車廂是在隧道內的頭，當時爬下車廂逃生時，曾轉身去看第5車廂，發現第5車廂整個已扭曲變形。

K小姐轉述妹妹在第3車廂遇到的情境說，當時妹妹幫忙指揮，後來一度想要去撿她的行李，但看到行李落在屍體附近就不敢過去拿，由於第4車廂車門壞了，有個男生將車門拉開後，她們就跳下去，剛好落在黃色斜梗在隧道口的1輛車子旁，但因所站之處幾乎無空隙可過去，後來又從第3車廂爬過去，那時沒想太多，逃出來時，才知就是那輛黃色工程車滑落造成火車出軌意外。

K女說，後來接駁人員將我們載去花蓮車站，在救援過程中，因為連假塞車，救護車進去後再出來都花很長時間，目前已和妹妹平安返抵台東，算不幸中之大幸。

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(中時新聞網)