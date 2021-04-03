台鐵太魯閣號2日發生嚴重出軌死傷事故，造成50人死亡，而這起重大事故肇因，疑因工程包商的吊貨車手煞車未拉，不慎從邊坡滑落至軌道，導致剛出隧道的列車不及反應，正面撞擊；包商負責人李義祥晚間被檢警帶回偵訊，據了解，李男情緒激動，一度說不出話來，檢警決定夜間停止訊問，預計隔日再釐清。

太魯閣號408車次自樹林往台東，2人上午疑因包商的工程車未拉手煞車，不慎從邊坡滑落至軌道上，導致剛出隧道的列車不及反應，正面撞擊，造成50人死亡、162人輕重傷。

據了解，該包商為義祥工業社，正在施作明隧道邊坡維護工程，年約49歲的李義祥是當時工程車司機，2日上午7時許，將工程車停放在大清水隧道上的工地邊坡，當時疑因手煞車未拉，人就直接走到一旁辦公室，導致吊貨車滑落邊坡衝向鐵軌。

李義祥晚間由花蓮地檢署帶回偵訊，釐清案情；不過，據了解，李義祥得知自己造成死傷慘重的消息後，情緒非常激動，2日晚上訊問至夜間依法停止訊問，預計3日才有可能完成訊問

(中時 )