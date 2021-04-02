台鐵2日一班太魯閣號在行經花蓮清水隧道時，疑遭工程車砸中，發生出軌慘劇，3至8車卡在隧道內，死傷嚴重；目前共50人死亡、146人受傷。前民進黨立委沈富雄對此直言，「在台灣，坐火車比坐飛機還危險。」

沈富雄2日在《少康戰情室》指出，此次太魯閣號事故，是一個災情非常慘烈的意外，台鐵也很倒楣，因為這是台鐵平時的運作，它就是這樣開過去。不過現在整個事實的真相，還不是完全很明確。因為剛開始發生時，大家原本以為司機是在1號車，現在才知道是倒過來的，司機是在8號車，所以8、7車廂的狀況較嚴重。

沈富雄表示，此次太魯閣號衝進隧道，是不容易救，都卡住了。所以有些人在等候外邊的人進去救援，不幸的是，有人還來不及抬出去送醫，就死亡了。所以事故發生在隧道裡有好有壞，如果不是發生在隧道，也許被救援的人會四散，範圍會更廣，但也會比較容易接受到外面的援助。

沈富雄點出，工程車的司機似乎沒有把車停放在應該在的地方，而且未把煞車拉好，這個問題嚴重嗎？其實很難講。火車行進中時，工程車正掉下來嗎？還是工程車已經停在軌道上一段時間，火車遠遠開來，來不及煞車才撞上去？所以事情的真相，還有待調查，

沈富雄表示，憑良心講，太魯閣號事故，是一個跟肇事原因不成比例的後果，情況卻非常悲慘，真的讓人無言以對。所以在台灣，只能講坐火車比坐飛機還危險，東部的火車一再發生這樣的事故，不過再緊張、再害怕，也沒有別的選擇。

(中時新聞網)