台鐵408次太魯閣號列車於2日上午9時28分，在清水隧道發生出軌，消防署截至晚間9時統計，死亡人數為50人，為台鐵半世紀以來最嚴重的死傷事故。《中時新聞網》為您統整事件懶人包，一次看懂事故細節。

▍事故車輛基本資料

事故車輛為第408次太魯閣列車，上午7時16分自樹林駛往台東，沿途停靠板橋、台北、松山、花蓮、玉里、台東，車上旅客總數492人，其中站位人數120人，3位乘務人員，1位清潔人員。

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▍事故發生原因

列車行駛自松山離站駛往花蓮站，途經花蓮崇德至和仁間清水隧道前，邊坡停放的工程車疑似因手煞車未韌緊，一路溜逸至軌道上，2日上午9時28分，列車以時速130公里速度撞擊工程車，第5節至第8節車廂衝入隧道口，擦撞山壁後脫軌。

鐵道迷「龍鷹」在408次太魯閣通過候硐時拍下這張照片，未料竟成為該列車最後身影。(圖／龍鷹授權提供)

邊坡工程李姓主任2日上午駕駛工程車，將其停放於邊坡，疑似因手煞車未緊韌而滑落鐵軌，造成此次出軌事件。（示意圖／中視新聞提供）

▍事故發生處置方法

上午9時30分，交通部鐵路局於台北車站成立一級應變中心；9時50分，於清水隧道北口成立前進指揮所；10時50分，交通部於台北車站成立中央災害應變中心。包括台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、花蓮以及台東各地消防局均派出人員前往救援，國軍也派出3輛戰術輪車與1輛照明尾車以提供夜間救援。

新北市消防局特搜隊於隧道現場破壞車廂，因現場救援空間狹小，難度相當高。（新北市消防局提供）

北市消防局立即派員前往花蓮馳援。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

▍救災現場分配狀況

事故發生時，現場疏散隧道外第1節至第4節車廂的乘客，約80至100人，不少意識清楚的乘客自車門縫隙自行逃生，或是引導爬行至車頂，或是沿著鐵軌自行走出事故現場。

經警消單位步行進入隧道初步評估後，隧道內受困的車廂變形嚴重，目測已有多人到院前心肺功能停止，需使用破壞器材才能進行救援。

新北市消防局一共派遣15分隊、共計66人前往現場，12時40分經現場前進指揮所分派任務，新北市快搜部隊與花蓮消防局共同負責災情最嚴重的第7、8節車廂進行搜救。宜蘭縣消防局負責第5、6節車廂救援受困民眾，與搬移罹難遺體。

新北市特搜部隊在第7、8節車廂進行搜救。（新北市消防局提供）

消防署指出，晚間8時25分經二次搜索後無人員受困，支援的各縣市人力任務結束歸建，留下消防署特搜及花蓮特搜協助運安會處理現場。晚間8時31分軍方任務結束歸建，留下照明器具。

太魯閣408次列車2日發生出軌事故，直至夜間仍持續尋找列車上是否有遺留的罹難者與斷肢。（圖／路透社）

▍死傷如此慘重的原因

台灣師範大學物理系教授劉祥麟表示，太魯閣號車體重量相當於4萬公斤，計算行駛車速為每秒27公里、時速100公里，如果撞擊時間設定為0.5秒，原本是100萬的動量，但撞擊時間物體移動瞬間停止，造成巨大動量改變，衝擊力道大約是216萬的力量，相當於200公噸重的力量。

至於這樣的撞擊力道，到底有多強烈？劉祥麟以一般交通事故來類比，指出人上半身重量30公斤，假設以時速100公里的車禍來計算，換算成牛頓定律，撞擊力道是1600牛頓的力量，可是汽車都有安全氣囊，能夠緩衝撞擊，但太魯閣號等列車並沒有類似裝置與設備，這次交通慘案撞擊力道為200牛頓，為一般車禍的1350倍。

▍事故傷亡慰問

台鐵局指出，已初步發送死亡慰問金10萬元、受傷慰問金5千元。罹難者發有行車事故損害賠償250萬、特別濟助金280萬；重傷行車事故損害賠償140萬、特別濟助金100萬；輕傷行車事故損害賠償40萬、特別濟助金20萬。

行政院秘書長李孟諺（中）、交通部政次王國材（右2）、台鐵局副局長馮輝昇（右）、衛福部醫事司長劉越萍（左2）與消防署專員陳毅修（左）2日晚間出面，說明台鐵太魯閣號出軌意外死傷者賠償事宜等。（圖／中央社提供）

▍東正線何時通車？

台鐵局副局長馮輝昇指出，事故車輛拖離處理5日，軌道修護1日，加上電車線及導電軌修復1日，共計7日。

台鐵於2日晚間進行鐵軌搶修。（胡健森攝）

身穿全套救災裝備的救難人員進入清水隧道展開第二次的搜救工作。（胡健森攝）

▍最新傷亡名單

(中時新聞網)