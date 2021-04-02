由李智雅、金素妍與柳真主演的超夯韓劇《Penthouse上流戰爭》(又譯：頂樓)第二季今晚播出大結局，編劇金順玉不愧有「狗血劇教母」之稱，又在結局上演了大反轉，李智雅崩潰大哭的這令人心碎一幕，也讓網友氣到大罵編劇真的瘋了！

《Penthouse上流戰爭》是韓國SBS電視台於2020年10月27日首播電視劇，故事描述韓國上流社會居住的一棟100層的頂級公寓「赫拉皇宮」中，富豪家庭為將子女培養成為名流不擇手段的故事，同時伴隨著復仇、出軌、金錢交易等狗血劇情，也成功催出話題與熱度，第一季結局更創下30.5%的超高收視率，相當驚人。

第二季更以復仇為題材，飾演吳允熙的柳真洗刷殺人兇手的罪名，重返赫拉皇宮伺機復仇，而飾演朱丹泰前妻沈秀蓮的李智雅則是以羅愛嬌的全新身份回歸，與美國富豪「羅根李」間被粉絲暱稱「蓮根拔起」的感情線會如何發展，也是觀眾關心的焦點之一。

然而今晚結局播出，金順玉果然不負狗血劇教母的封號，再一次地讓觀眾崩潰了。劇中頂樓公寓成員全員被抓，相關人都獲得應有懲罰，而沈秀蓮更重返頂樓成為女王，羅根李更準備好花束與婚戒，打算要向沈秀蓮求婚。

想不到羅根李開的車子竟突然被炸彈引爆，讓眼睜睜看著愛人死去的沈秀蓮徹底崩潰大哭，連螢幕前的觀眾也心碎了，紛紛痛罵編劇太狠心，「順玉我勸你見好就收，把蓮根拔起還給我們」「這要是還能活？！！！那順玉可真是華佗轉世」、「這個劇總結下來就是一個瘋編劇加一群瘋演員，外加看劇的瘋子我」、「幸虧棄的早，不然又要被氣一次」。

(中時新聞網)