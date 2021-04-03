台灣單身人口持續增加，根據內政部統計，去（109）年國內30歲以上單身人口已突破600萬人，且30歲以上女性每2.5人中就有1人單身，寫下新高紀錄。隨著現代人普遍晚婚或是不婚的潮流趨勢，帶動了近期單身職場電視劇的持續熱播，台劇、陸劇、日劇或是韓劇，青菜蘿蔔，各有所好，透過劇情故事的鋪陳，也確能觸動觀眾內心思緒。

本周小花平台引述近來網路討論度頗高的台劇《她們創業的那些鳥事》，劇中描述3位個性相異的女主角，因故辭職並決定創業，圍繞在她們周遭的大小故事……，真實演繹出時下都會女性身心靈的點點滴滴，也藉由個性鮮明的角色們反思：「身處在繁華都會裡，單身一族在享受自由的同時，愈早做好風險規劃就愈安心，讓自己從年輕到熟齡單身都快樂！」

女性靠自己最保險，當個聰明的「買家」！

「男人、小孩、家庭，是毀滅女人工作的最大根源。」、「我想要投資100萬元開公司，但是我只剩下20萬元。」、「美好的生活幹嘛要推廣？生活本來就很美好啊！」集結林心如、陳意涵及簡嫚書等國內知名中生代女星，《她們創業的那些鳥事》尚未播出就已帶來話題與熱度，藉由3位女主角個性鮮明的生動演出，真實體現出宛若圍繞在你我周遭的生活大小事。

《她們創業的那些鳥事》女力爆發，創造不少發人省思的話題，劇中演員們的台詞也引起不少共鳴，其中，最讓小編特別有感的是下面這3句台詞：

(中時新聞網)