在21世紀的今天，女性自我意識抬頭，各行各業都可以看到女性在專業上的傑出表現，傳統「男主外、女主內」的說法被視為老舊過時的觀念，隨著女性受教育程度的提高，愈來愈多女性投入工作並在職場上表現亮眼；以台灣為例，現代女性不僅可以獨當一面，由女性擔任「經濟戶長」的家庭明顯增加「女人說了算！」，以每人可支配所得來看，絲毫不遜於男性經濟戶長的家庭。女性勞動參與率首次破8成 職場女力崛起

根據人力銀行調查顯示，108年35歲至39歲女性勞動力參與率首次突破8成，創下歷史新高，且男女薪資落差也逐年下降。女性在職場上的影響力愈見明顯，除了有愈來愈多的女主管、女老闆外，台灣更民選出首位女性總統，連帶也帶動女性官員比例大幅躍升。

現代女性經濟獨立，不婚、不生成為她們的新選擇，呼應時下流行的廣告詞：「女人，一個人也可以過得很好」、「女人，要多愛自己一點」……，小花平台保險顧問提醒，女性在各自領域發光發熱的同時，尤其不要忘了及時為自己做好完善的保障規劃、轉嫁不確定風險，讓自己在無後顧之憂的情況下，可以繼續發光發熱。

說到女性個人風險規劃的第一步，絕對是優先考量意外和醫療保障，另外還有因為疾病而失能的保障，這三者缺一不可。有關這3險種投保建議和分析，先前小花平台已有多次深入報導：

(中時新聞網)