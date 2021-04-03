33歲女星Albee（本名范乙霏）從節目《我愛黑澀會》出道，外表甜美可愛、身材火辣勻稱，加上不做作的個性，成為眾多節目的嘉賓。近日她受邀上雞排妹的網路節目《深夜保健室》，坦討大腦是人類最強性器官的議題，直率地表示自己滾床時從不假裝，某次被男伴問舒不舒服，誠實回應「還好」對方以為她在開玩笑。

Albee和心理專家海苔熊最近現身雞排妹的節目，大聊性愛敏感度等相關議題，海苔熊提到人體的性慾中樞分為性刺激系統與性抑制系統，兩者就像油門和剎車一樣控制性慾，如果抑制系統太強，易擔心高潮時間太長或太久會讓對方感到奇怪，Albee聽完秒回：「會耶，太久很煩啊！」

為了早點結束，海苔熊表示女生會使用假高潮帶過，不過Albee反駁：「我沒有假高潮過耶，而且我很討厭人家在床上問我舒不舒服，我真的有回答過『還好』。」超真實的反應讓一旁的雞排妹都笑出來，好奇問男生接著如何回應？Albee睜大眼地說：「他以為我在開玩笑，但我是認真說還好。」更提到很多男生在床上都會自我感覺良好，完全沒有照顧到另一半的感受，「女生真的會很無言」。

節目中還提到部分人會在特定的賀爾蒙變化（如生理期）性需求高漲，Albee和雞排妹都異口同聲的說「我沒有」，兩人也無法接受在有別於平常的環境啪啪，Albee直言：「我喜歡在舒服的地方」。

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(中時新聞網)