這兩年同婚議題夯，兩性之間的「多元選擇」，已不再是隱而不宣的禁忌，甚至流行拿來設計成欣賞一個人到什麼程度的問句，畢竟性向多為天生，有誰讓你喜歡到不惜為他轉性？這個問題好萊塢巨星麥特戴蒙(Matt Damon)被問過，他的答案讓全體影迷都贊同。

麥特戴蒙不只帥氣，更聞名是他能文能武的精湛演技，而除此之外，他戲裡戲外形象一致，在娛樂圈內以好人緣聞名，出席個活動、走個紅毯，一堆男神級哥兒們包夾他，跟他一起入鏡，反正找到麥特戴蒙，通常都能一飽眼福。

麥特戴蒙吐露願為好哥兒們班艾佛列克變gay。(圖／達志提供)

而總是被好萊塢頂級顏值帥哥包圍的他，也總大方稱讚好友們有夠帥，不過凡事都有比較，他曾接受澳洲某節目訪談，被問到：「你認是很多帥哥對吧？那你願意為了哪個人變gay？」，麥特戴蒙已婚，他絕對是個異性戀，但面對這個提問，他一點都不尷尬，甚至認真思考了一陣子，給出答案：「是班艾佛列克(Ben Affleck)」，強調這個答案其實一直都是有正解的，且從他10歲開始就沒變過。

麥特戴蒙解釋，他知道無論說哪個答案，他都一定會被報導並記起來，然後記者沒事就會拿去追問對方，「麥特戴蒙說他願意為了你變 Gay耶」，因此他回答自己哥兒們班艾佛列克，是完美的答覆，畢竟眾人皆知，他們是從小一起長大的朋友，入行後一起編寫了《心靈捕手》，過程一度艱難到兩人想賤賣劇本，但最終撐了下來，還讓麥特戴蒙當主演，結果拿下奧斯卡最佳劇本獎，麥特戴蒙入圍影帝，兩人因此開創在好萊塢的一片天，身為摯友，賣一下「腐」是很合理的。

(中時新聞網)