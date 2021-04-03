因擱淺打橫、導致埃及蘇伊士運河全線癱瘓的長榮海運超大型貨輪「長賜輪」，終於快要脫困了！最新消息指出，運河一邊卡住船頭的岩層已被破壞，加上滿月及漲潮助攻，船體下方開始有水流動，長賜輪也終於移動了30公尺或2度，雖然移動幅度不大，但經過5天5夜的努力，這可謂重大的進展。

目前，救援團隊的拖船正努力將長賜輪「拉回正軌」，以及將船頭的泥沙徹底挖出，達到足以讓船體吃水的深度。

長賜輪若能快速順利脫困，將讓全球運輸業大鬆一口氣。全球共有13%國際海運貿易和10%的海運石油依賴蘇伊士運河，自長賜輪於3月23日早上7點40分擱淺以來，已經有超過360艘輪船在北方南下的地中海入口、以及南方北上的紅海入口「大排長榮」。一些輪船考量到援救行動可能長達數週，已經放棄等待，改為繞道非洲好望角，行程可能增加9到14天不等，單日花費的燃料成本超過2萬6千美元。

為何長賜輪這麼難脫困？

蘇伊士運河是埃及的重要經濟命脈，這幾天蘇伊士運河管理局一直信心喊話，說48到72小時內會脫困，但救援工作直到周末才開始出現進展。為何長賜輪過了將近一個禮拜才有望脫困？

首先，長賜輪是超大型輪船，長400公尺，重22萬噸。一開始，蘇伊士運河管理局派了岸上挖土機試圖鑿開堤岸，並試圖動用南北兩向的拖船導正船的方向，但成效不佳，原因正是因為長賜輪吃水很重，之後蘇伊士運河管理局才調派挖泥船在卡住的船頭底下日夜抽砂。

蘇伊士運河是條狹窄的運河，是世界上最難航行的渡口之一。一位海事風險顧問金西（Andrew Kinsey）表示：「它是一條這麼小的運河，風很大，你沒有太多犯錯空間。」

目前正在調查的一件事是，長賜輪當時朝向堤岸的方向時，似乎加速了，可能是為了回正方向，但此舉讓船深深地卡進堤岸裡。為了讓長賜輪脫困，挖泥船目前已經抽了2萬7千立方公尺的砂。

海事專家梅格利亞諾（Sal Mercogliano）接受德國之聲（Deutsche Welle）採訪時進一步分析，援救長賜輪是一個需要小心翼翼的任務。長賜輪船體中間部位下垂，船頭和船尾都位於不適當的位置，因此船體容易受到壓力和裂紋的影響。梅格利亞諾指出，救援團隊需要小心控制縱向應力（longitudinal stress），避免中間船體漏水、淹水或甚至斷裂。

《紐約時報》形容，就像每道漲潮都給船帶來希望一樣，每道低潮都給船帶來了新的壓力。挖出船頭期間，救援團隊不斷檢查船體有無受損，幸運的是並沒有新增損害。

「超大型輪船」時代，暴露海運風險

德國之聲分析，這次長賜輪卡死蘇伊士運河，也揭露了現代「超大型輪船」帶來的風險。梅格利亞諾指出，1967年「六日戰爭」爆發，蘇伊士運河南北兩端遭以色列、埃及軍事封鎖，一鎖就是8年。海運業者為了降低繞道帶來的巨大成本，開始建造巨大的輪船，方便一次載送更多貨櫃。

2015年，埃及拓寬蘇伊士運河，就是為了應付越來越多的超大型輪船。德國之聲指出，除此之外，近年來，海運業者為了衝高獲利，也推動這波超大型輪船趨勢。跟25年前相比，現在全球海運大型貨輪的最大噸位極限上升了4倍，代表長賜輪的狀況雖然是偶然，但未來仍存在一艘船卡死全球經濟的風險。

接下來，長賜輪重回水面、暢通蘇伊士運河以後，埃及要試圖解決輪船排隊的問題。根據世界海運理事會的數據，在正常情況下，每日通過運河的最高限制是106艘，但為了快速疏通積壓的輪船輛，蘇伊士運河管理局可能會增加通過水路的船隻數量。

商業周刊1742期

(中時新聞網)