歷時10餘年的日盛金大股東賣股傳聞，終於在富邦金以公開收購的方式畫下句點。

富邦如何說服大股東之一的新生銀行點頭答應，未來金控競爭版圖又會產生什麼變化？

台灣金融圈史上首宗「金金併」即將出現！富邦金控於3月23日宣布，公開收購日盛金控股權已達53.84％，收購條件已成就，此消息一出，震撼國內金融市場。接下來只要雙方股東會通過，再經過金管會核准，就能盡速完成整併。

時序回到去年12月18日，富邦金總經理韓蔚廷宣布以每股13元公開收購日盛金流通在外過半股權，儘管可望寫下台灣首起金控併金控的紀錄，但這樁交易過程始終不被業界看好，除了日盛金大股東建群投資有中資疑慮，且與另一大股東新生銀行在處分股權上意見不同調，都使整合的困難度提高。富邦金更在原訂收購期限2月1日前夕，申請展延50天，讓有意「求親」者躍躍欲試，等破局後私下再議價。

富邦逆轉勝 證券市占拚第2

「直到3月22日，我們都還以為大股東新生銀行不會將手中持股賣給富邦金。」日盛金內部主管透露。據了解，因為有一組買方也私下與新生銀行接觸，願意出價每股15元交易，只要富邦金公開收購未完成，該買方就會出價。沒想到23日看到即時新聞出來，日盛金高層才知道富邦金已成功逆轉勝。

據了解，這組買方願意以15元買下新生銀行持股，主要是此價格剛好落在日盛金內部評估的合理價格，也就是15元至18元。不料，富邦金公告的結果卻全面翻盤，除了因富邦金動用在日本的政商關係，第二關鍵則是對新生銀行來說，儘管有一組買方願意以15元買下，但畢竟是遠在天邊的未知數，還是比不上近在眼前的13元。兩相權衡下，新生銀行最後還是選擇當下將持股賣給富邦金，落袋為安。

富邦金成功收購日盛金的結果，讓富邦集團就此改寫台灣集團史。

根據中華徵信所統計，2019年富邦集團與霖園集團的資產總額分別為9兆9369億元與10兆1329億元，差距僅約1960億元。如今，富邦金成功併購日盛金，加上日盛金的資產總額3581億元後，將可以小幅超越霖園集團的資產總額，以10兆2950億元躍升為台灣第一大集團。

不過，中華徵信所也指出，由於富邦集團為綜合性集團，集團旗下事業體除了富邦金控外，版圖涵蓋廈門銀行、台灣大哥大、凱擘有線電視、富邦建設等事業體，即使富邦集團登上台灣第一大集團寶座，國泰金控仍然是國內第一大金控。

因為富邦金與國泰金的合併資產總額差距仍有約1.63兆元的差距，還是難以撼動國泰金在金控業的龍頭地位。這也顯示，透過併購不僅是快速擴張資產規模的捷徑，富邦金更重要的著眼點，是將日盛證券納入後所產生的綜效。

入主日盛金 銀行、證券通吃

日盛銀行只有43家分行，資產總額在38家民營銀行中排名第28，只能算是小型銀行。一位曾擔任過國內券商董事長的金控總經理分析，金融合併要產生綜效，而非一味追求大型化，日盛證券在國內券商市占排名第6，未來併入富邦後，將助攻目前排名第3的富邦證券，縮小與第2名凱基證券的差距，甚至有機會擠下凱基坐上第2名寶座。

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《今周刊》(第1267期)

(中時新聞網)