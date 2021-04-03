29歲大陸女星鄭爽被舊愛張恒爆料找代理孕母，小孩還沒出生兩人就鬧翻分手，鄭爽還爆粗口抱怨拿不掉小孩，鬧得沸沸揚揚，日前她和張恒的官司正式開打，上海二中院做出終審判決，判決張恒歸還欠款2000萬人民幣（約新台幣8816萬元），上訴駁回，沒想到張恒疑似不甘心，再發文爆料鄭爽用陰陽合約逃漏稅。

鄭爽2019年11月向上海靜安法院提告，要張恒歸還欠款並支付逾期利息，一審法院判決要還款，張恒不服上訴，最後卻仍維持判決，當時張恒發文坦言，「我對上海市二中院的判決表示遺憾」，並透露還沒有收到判決書，會再向上海市高院提起再審申請。

沒想到今日張恒又再度發文，澄清自己沒有教唆鄭爽逃漏稅，更爆料「鄭爽透過幾個公司和家人通過陰陽合約，代持公司進行了逃漏税」，並貼出所有相關資料和聊天紀錄佐證，立刻引發熱議，支持張恒的網友都直呼，「一直都相信你支持你也尊重你的選擇」。

張恒再發文爆料。(圖/翻攝自張恒微博)

然而也有網友認為，「證據為啥不在法院拿給律師和法官？拿给網友看幹嘛」，表示網友並不是法官，也無法影響判決，有證據應該拿到法庭上去講，而張恒也在留言處強調，「你用各種手段來打擊我，沒有任何問題，在我把所有事實講出來之前，我是不會倒下的。」

(中時新聞網)