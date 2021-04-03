美國一名駕駛停車進入超市快速掃貨10分鐘，回來就發現車子遭1.5萬隻蜜蜂進駐，嚇到向消防隊員求助。

美國一名小客車駕駛一定沒想到離開車子10分鐘也會出事，這名駕駛進入超市快速掃貨10分鐘，回來就發現車子遭大批蜜蜂進駐，他嚇到不知如何是好，找來消防員協助移除蜜蜂，粗估約有1.5萬隻蜜蜂入侵。

《紐約時報》（New York Times）報導，美國新墨西哥州拉斯克魯塞斯（Las Cruces）一名男性駕駛3月28日下午駕車前往當地艾伯遜斯（Albertsons）超市購物，他只是去掃貨10分鐘，回來後在後車廂放入採買物品、駕車離開，接著才驚覺車子不太對勁，原來後座右側的車門窗框上爬滿了一大群蜜蜂，嚇得他把車開回停車場，向消防局求救。

美國一名駕駛停車進入超市快速掃貨10分鐘，回來就發現車子後座右側車窗遭1.5萬隻蜜蜂進駐，嚇到向消防隊員求助。（圖／路透社、拉斯克魯塞斯消防局）

拉斯克魯塞斯消防局（Las Cruces Fire Department）緊急找來休假中的37歲消防員強生（Jesse Johnson）幫忙，原來強生也是一名養蜂人，當天他全副武裝抵達現場，包括套上養蜂人的專業防護外套及面紗，還帶了用檸檬草油塗抹過的蜂箱，他說這麼做是為了模仿女王蜂的氣味，吸引蜂群進入蜂箱。

也是養蜂人的消防員強生全副武裝移除蜜蜂群。（圖／路透社、拉斯克魯塞斯消防局）

強生的策略奏效，約20至30分鐘就把現場搞定，成功讓蜂群進入蜂箱，粗估這群蜂群約有1.5萬隻蜜蜂。

強生說明，春季蜂群群體分裂的情況相當普遍，一群蜜蜂會跟著女王蜂遷移至其他地方，他推測這群蜜蜂可能是從附近的矮牆、排水溝、住家飛出來，剛好這台車的車窗是開著的，能夠讓蜂群暫時棲身，直到找到永久的新家。

他說蜜蜂成群結隊移動時通常比較溫馴，「因為牠們當下沒有家要保護」，所以整個移除蜂群的過程並沒有造成人員重大意外，只有一名超市保全及一名消防員被叮。

儘管強生強調這群蜜蜂攻擊性不強，但駕駛顯然不買帳，整個移除過程中站得老遠，而且非常焦慮，因為車子是跟朋友借的。

強生後來把蜂群帶回家，他說目前家裡一共有4個蜂窩，全盛時期有多達12個，他現在在等待銷假上班的甜蜜報酬：蜂蜜。

(中時新聞網)