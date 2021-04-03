避險基金Archegos Capital槓桿操作失敗被迫清出200億美元的股票部位，造成多家銀行出現鉅額損失，總規模達100億美元，險些造成美股動盪，美媒分析Archegos爆倉原因，直指美國監管家族基金時存在法律漏洞，才得以讓其在灰色地帶操盤。

根據CNN報導，家族基金雖為金融實體，但員工少於15人，不需向美國證券交易委員會（SEC）註冊，即使2008年金融危機後，通過多德-弗蘭克法案，讓SEC可以對避險基金與私人家族基金有更多監督，但若該基金由家族「全資擁有」並「完全控制」則不受此限，Archegos也因此躲過美法規監督。

前SEC律師Thomas Gorman表示，「這會發展成一個更大的問題，因為這些家族基金已經擁有很大勢力，因為沒有受到太多的監督，他們可以做到任何他們想要做的事情。」

Archegos的崩盤已敲響金融界警鐘，前SEC會計師Amy Lynch強調，此事件不會是最後一例，「家族基金能自由的進行操盤，承擔大量的風險與槓桿操作，因此只要交易出錯時，都會遭受巨大的反撲。」

CNBC則報導，金融界期待美政府能對家族基金做出控管，更盼財政部長葉倫（Janet Yellen）主持週三舉行的金融穩定監督委員會會議時，將家族基金列入討論議程，高頻交易商執行長Virtu Financial受訪時則說：「我認為市場有權了解他們的款項和所做的事情。」

(中時新聞網)