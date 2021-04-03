為了解增加黃烷醇的攝取量，能否降低因高度壓力而誘發心血管疾病的風險，如中風、心臟病與血栓形成；英國伯明罕大學研究團隊，針對30名健康男性進行雙盲、交叉實驗。結果發現，相較於攝取低黃烷醇量安慰劑的對照組，飲用可可(含高黃烷醇量)的參與者，即使在高壓下血管功能受損程度較小，血流量也獲得改善。證實食用諸如可可等富含黃烷醇的食物，可在高壓下保護心臟與血管的健康。

相關研究成果已發表於2021年3月份的期刊《營養學》。論文中指出，高度精神壓力已證實容易誘發心血管疾病，並對血管功能帶來負面影響。與此同時，研究也發現植物中的多酚化合物黃烷醇，能夠改善人體血管內皮功能與血壓。不過，學界仍不清楚黃烷醇在高壓下能發揮多少影響力。

為了解攝取高黃烷醇量，對於因高壓而受影響的血管功能是否產生保護作用，研究團隊召集30名志願參加研究的健康男性，使其飲用富含高濃度黃烷醇的可可。

研究團隊將30人分為攝取高黃烷醇量的實驗組(黃烷醇量為150毫克)，與低黃烷醇量的安慰劑組(黃烷醇量低於4毫克)。所有參與者在進行長達8分鐘的壓力測試的前1.5小時，須喝下可可或安慰劑；並於飲用前、飲用後、休息時與壓力期間，分別測量前臂血流、血壓與心血管活動。同樣地，研究團隊也在介入前30分鐘，與壓力測驗後90分鐘，分別測量血管內皮功能(以測量前臂動脈擴張為主)與肱血壓。

結果發現，攝取安慰劑的參與者，前臂動脈擴張在壓力測試後的30分鐘、甚至是90分鐘，都出現減弱的現象；相較之下，飲用可可的參與者前臂動脈擴張減弱症狀，不論是30分鐘或90分鐘都出現明顯改善。此外，攝取可可的參與者前臂血流在休息期間與壓力期間都獲得增加；至於因壓力而誘發的心血管疾病與血壓問題，喝可可的參與者也都得到改善。

壓力在當今社會非常普遍，且與心理、身體健康息息相關。心理壓力導致心率與血壓力及升高；即使壓力停止後，動脈功能也會暫時性地受損。此外，突發的高壓恐又發心血管疾病，現有研究更證實擁有心血管疾病的人，在突發壓力下血管功能往往受損。

因此，研究團隊總結，黃烷醇在壓力期間可以保護血管與心臟。利用這項好處，可提供人們壓力時期的飲食指導。黃烷醇在蘋果、黑葡萄、黑莓、櫻桃、梨、豆類、綠茶與未加工的可可粉都能找到。身處高壓下的人可以多攝取類似食物。

(中時新聞網)