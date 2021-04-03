台鐵408次太魯閣號2日上午9點28分，於崇德至和仁間東線（k51+250）撞上從邊坡滑落的工程車，造成超過50人死亡。無黨籍立法委員高金素梅2日透過臉書表達哀慟，問道「政府何時還給宜花東居民一個公道？」並貼出2018年的質詢片段，她當時提出花東的交通問題時，形容「好山好水好短命」。

2018年10月21日，宜蘭新馬車站發生普悠瑪列車翻覆事件，造成18人死亡，超過200人受傷。高金素梅當時在立法院質詢時任行政院長賴清德時表示，數十年來，交通問題一直是花東居民心中的痛。

「沒有一條安全回家的路」，高金素梅說，花東地區每次成為眾所關注的議題，不是重大交通事故，就是買不到車票。她質疑，當太魯閣號、普悠瑪號風風光光交車時，花東的交通問題真的有改善嗎？而在蘇花公路跟花東公路運輸能量無法提升下，政府卻要推動觀光，要把遊客帶到花東，又要滿足居民聯外交通的需求，唯一的依靠就是台鐵。

高金素梅2018年質詢時提到花東交通問題。（圖／摘自高金素梅臉書）

在更多遊客到花東的狀況下，高金素梅指出，花東的居民更買不到車票，所以花東地區的立委服務處，變成民眾購買台鐵車票的窗口，當立法委員也買不到車票的時候，就轉而要求台鐵加開列車，台鐵就在這種運輸量飽和的情況下，政府又無法補足人力的需求，造成人車過勞的狀況，政府的花東政策，變成了「官僚的殺人政策」。

當花東的交通政策讓民眾處在高風險的狀態時，高金素梅也擔心花東緊急醫療的處境，她提到，從宜蘭東澳到屏東楓港，長達350公里的公路還有軌道，只有花蓮有一處重度急救責任醫院、三處中度急救責任醫院，並以台北市為例，九成民眾要到中度的急救醫院，只要10分鐘車程；而花東有25%的縣民要到中度急救醫院，需要花一個小時以上的車程。

高金素梅表示，要告訴全國民眾還有花東居民的是，政府不是沒有錢執行花東的政策，而是連施捨都不願意，缺乏完善的交通建設和醫療建設，花東縱使有國際級的觀光景點，卻只能用好山好水好短命來形容。

《好山！好水！好苦命！》高金素梅2018.10.26總預算質詢

(中時新聞網)