衛福部長陳時中2日受邀至開南大學演講時，有里長提出何時能重返過往的快樂出國時光，陳時中透露好幾年都不可能；但若是縮短檢疫時間等有條件的開放，或許「明年春節」可以做到。前民進黨立委沈富雄指出，陳時中就是因為前半段的防疫成績太好了，所以只要打混、或說一些風涼話，都沒事，但是陳時中恐怕愈後半期，愈會吃不完兜著走。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》指出，針對新冠肺炎，為什麼台灣處理得好像非常好、又好像非常尷尬，因為一開始就找機會修理老共，比如我們台商在大陸的小孩子，居住或停留在武漢的，讓他們非常不容易回台，跟別人相比，就是不一樣。第二個就是盡量要外宣，比如給人家口罩，然後就說Taiwan can help。帛琉旅遊泡泡，也是如此。

沈富雄點出，蔡英文講全世界都在看，真的做到多重內宣外宣的效果。他認為，針對疫情，台灣上半場是出奇的成功，會帶壞下半場的這個困境。現在打疫苗而不舒服的機會，比去得到這個病而有輕症的機會，是2500倍；台灣老百姓就是因為怕死，所以沒有得新冠肺炎，所以他們也不會想去打疫苗。

沈富雄指出，陳時中就是因為前半段的防疫成績太好了，所以他只要跟你打混、跟你講一些風涼話，他都沒事。但是陳時中恐怕愈後半期，愈會吃不完兜著走。當其他先進國家、而且是大國，覺得邊境完全啟封了，那時疫情恐怕還是台灣的100倍，但台灣還是很乾淨，台灣怎麼去跟人家接軌，但是接軌是遲早的問題。現在陳時中的想法，是把這個拖得越往後愈好，但是不曉得有多少產業因為這樣受害非常深。

(中時新聞網)