（13:45更新，確認44名死者身份）花蓮太魯閣號2日發生出軌意外，造成重大死傷，花蓮縣地檢署檢察長俞秀端3日表示，依現場判斷初估是50名死者，但其中有不少是殘缺肢體還在確認當中，不排除死亡人數會攀升，但也有可能減少。
俞秀端今早在花蓮市立殯儀館指出，死者身分已確認44人，完成家屬指認的有34名，另有1名法國籍乘客，由刑事警察局外事科通知連繫，呼籲民眾若家屬在這次事件罹難，但不方便馬上到花蓮，可以就近到台北地檢署依照片指認。
她表示，遺體能夠修復的都已完成修復，並交給家屬，雖然有進行家屬指認，但肢體較破碎，要等待DNA完成後，會把同一人的遺體、遺肢放在一起修復。第一批採集的DNA早上送至台北，由法醫研究所和刑事警察局加派人手比對，第二批在飛機上往台北途中，會盡全力盡快完成比對。
因為屍體破碎死亡人數是否攀升，俞秀端說，依現場可判斷遺體估計是50名死者，其中有不少殘缺肢體，所以死者人數有可能攀升，但也可能減少，正在確認遺肢是否為同一個遺體，因為現場非常雜亂，今早現場檢察官協調鐵路局將1至3節車廂先移動，昨天有發現部分遺骸在第4節車廂，有待移動後相驗確認。
目前確認44死亡名單如下：
編 號 姓名 性別 生日
1 張信盛 男 54.2.24
2 楊琪蓁 女 104.5.6
3 古查爾 男 1993.4.4
4 袁淳修 男 66.7.23
5 江沛鋒 男 78.6.13
6 林裕盛 男 69.8.22
7 張品苗 女 52.5.2
8 黃巧玲 女 74.10.2
9 劉詠綺 女 73.7.20
10 陳佳欣 女 67.12.04
11 李家興 男 78.06.12
12 張恩翔 男 88.12.14
13 張恩昀 女 90.01.06
14 蕭雲如 女 88.06.05
15 蔡政達 男 64.11.13
16 沈縈淇 93.11.14
17 陳品全 男 89.6.8
18 蔡哲珊 女 79.11.28
19 黃馨瑤 女 88.1.30
20 陳怡娟 女 77.11.7
21 卓思潔 女 85.8.27
22 王嘉儀 女 54.12.15
23 陳妍頤 女 105.7.16
24 陳玉珍 女 64.5.16
25 李春花 女 52.1.1
26 陳盈靜 女 79.6.12
27 黃正廣 男 31.12.18
28 王清治 男 59.2.13
29 蘇昱銘 男 77.3.1
30 柯俊傑 男 84.1.27
31 蔡慧鵑 女 89.3.2
32 黃法喆 男 75.8.16
33 陳品君 女
34 李尚元 女 83.7.30
35 程俐欣
36 葉冠霆
37 廖翊雨
38 黃西明
39 陳素秋
40 莊建致
41 吳品萱
42 曾允鑀
43 劉奕辰 男 86.4.14
44 廖翊羽
(中時 )
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