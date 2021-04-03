（13:45更新，確認44名死者身份）花蓮太魯閣號2日發生出軌意外，造成重大死傷，花蓮縣地檢署檢察長俞秀端3日表示，依現場判斷初估是50名死者，但其中有不少是殘缺肢體還在確認當中，不排除死亡人數會攀升，但也有可能減少。

俞秀端今早在花蓮市立殯儀館指出，死者身分已確認44人，完成家屬指認的有34名，另有1名法國籍乘客，由刑事警察局外事科通知連繫，呼籲民眾若家屬在這次事件罹難，但不方便馬上到花蓮，可以就近到台北地檢署依照片指認。

她表示，遺體能夠修復的都已完成修復，並交給家屬，雖然有進行家屬指認，但肢體較破碎，要等待DNA完成後，會把同一人的遺體、遺肢放在一起修復。第一批採集的DNA早上送至台北，由法醫研究所和刑事警察局加派人手比對，第二批在飛機上往台北途中，會盡全力盡快完成比對。

因為屍體破碎死亡人數是否攀升，俞秀端說，依現場可判斷遺體估計是50名死者，其中有不少殘缺肢體，所以死者人數有可能攀升，但也可能減少，正在確認遺肢是否為同一個遺體，因為現場非常雜亂，今早現場檢察官協調鐵路局將1至3節車廂先移動，昨天有發現部分遺骸在第4節車廂，有待移動後相驗確認。

目前確認44死亡名單如下：

編 號 姓名 性別 生日

1 張信盛 男 54.2.24

2 楊琪蓁 女 104.5.6

3 古查爾 男 1993.4.4

4 袁淳修 男 66.7.23

5 江沛鋒 男 78.6.13

6 林裕盛 男 69.8.22

7 張品苗 女 52.5.2

8 黃巧玲 女 74.10.2

9 劉詠綺 女 73.7.20

10 陳佳欣 女 67.12.04

11 李家興 男 78.06.12

12 張恩翔 男 88.12.14

13 張恩昀 女 90.01.06

14 蕭雲如 女 88.06.05

15 蔡政達 男 64.11.13

16 沈縈淇 93.11.14

17 陳品全 男 89.6.8

18 蔡哲珊 女 79.11.28

19 黃馨瑤 女 88.1.30

20 陳怡娟 女 77.11.7

21 卓思潔 女 85.8.27

22 王嘉儀 女 54.12.15

23 陳妍頤 女 105.7.16

24 陳玉珍 女 64.5.16

25 李春花 女 52.1.1

26 陳盈靜 女 79.6.12

27 黃正廣 男 31.12.18

28 王清治 男 59.2.13

29 蘇昱銘 男 77.3.1

30 柯俊傑 男 84.1.27

31 蔡慧鵑 女 89.3.2

32 黃法喆 男 75.8.16

33 陳品君 女

34 李尚元 女 83.7.30

35 程俐欣

36 葉冠霆

37 廖翊雨

38 黃西明

39 陳素秋

40 莊建致

41 吳品萱

42 曾允鑀

43 劉奕辰 男 86.4.14

44 廖翊羽

(中時 )