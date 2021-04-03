大型吊車進入作業。（趙雙傑攝）

大型吊車進入作業。（趙雙傑攝）

警方和鑑識人員進入現場勘驗。（趙雙傑攝）

警方和鑑識人員進入現場勘驗。（趙雙傑攝）

交通部長林佳龍再次到達現場了解。（趙雙傑攝）

台鐵太魯閣號2日發生出軌重大意外，已造成50死、146輕重傷。今日清晨大型吊車已經抵達現場，並將軌道上的列車吊離，進行搶通作業。

(中時 )