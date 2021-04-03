台鐵太魯閣號意外 大型吊車進入搶通 列車將吊離軌道 06:182021/04/03 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大型吊車進入作業。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大型吊車進入作業。（趙雙傑攝） 大型吊車進入作業。（趙雙傑攝） 警方和鑑識人員進入現場勘驗。（趙雙傑攝） 警方和鑑識人員進入現場勘驗。（趙雙傑攝） 交通部長林佳龍再次到達現場了解。（趙雙傑攝） 台鐵太魯閣號2日發生出軌重大意外，已造成50死、146輕重傷。今日清晨大型吊車已經抵達現場，並將軌道上的列車吊離，進行搶通作業。 挺台鐵太魯閣號前線人員 7-11免費送咖啡 疑沒拉手煞車！釀太魯閣號大劫 肇禍包商偵訊中 (中時 ) #台鐵 #太魯閣號 #大型吊車 #搶通 #意外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號已51死 林佳龍道歉：承擔責任、不會一走了之 16:232021/04/02 生活 太魯閣號乘客屍體堆疊 花蓮人急徵「大體袋」 15:062021/04/02 生活 一圖秒懂太魯閣號慘況 救援到底有多難 14:422021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌事故死傷慘 學者憂東部觀光衝擊15億元 13:242021/04/02 生活 【太魯閣出軌】趙少康批台鐵「國營機構的沉痾成常態」籲執政者負責 15:152021/04/02 政治 【太魯閣出軌】影／死傷慘重 蘇貞昌道歉 抵達花蓮現場視察 13:312021/04/02 政治 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌重大傷亡意外 花蓮4醫院全力救治傷患 14:422021/04/02 生活 【太魯閣出軌】隧道內搜救畫面曝光 殘骸碎片面目全非 民眾抱小孩驚魂逃生 15:312021/04/02 生活 【太魯閣出軌】身亡理賠金540萬 車廂扭曲難搜尋 罹難人數恐攀升 21:032021/04/02 生活 【太魯閣出軌】太魯閣過隧道影片曝 網嘆駕駛根本冤死：來不及反應 16:262021/04/02 生活 【太魯閣出軌】直擊意外現場 民眾淒厲喊「全都變形了！」 第一線對話曝光 13:542021/04/02 生活 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】死傷慘重 肇事司機情緒激動停止夜訊 - 社會 號稱亞洲最大成人平台SWAG被抄 負責人夫妻檔等5人遭送辦 - 社會 【太魯閣出軌】卡車滑落釀慘劇 包商工程行負責人李義祥遭聲押 - 社會 太魯閣號撞工程車 人禍不可原諒 50同胞冤死 - 日報 台鐵太魯閣號意外 大型吊車進入搶通 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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