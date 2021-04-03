警消趕往花蓮搶救！國五車輛自動「摩西分海」讓道 醫護狂奔推傷患入院... 罹難者最小6歲

台鐵太魯閣號408車次昨（2日）遭工程車撞上，導致列車出軌，造成50人死亡、146人受傷的嚴重事故，而紅十字會花蓮支會的救難人員曾文隆也分享救援過程中看見的事情，並向罹難乘客溫柔喊話「已經沒事了」，也感謝所有伸出援手的人，讓許多網友淚崩並留言感謝救護人員的辛苦。

紅十字會花蓮支會的救難人員曾文隆昨在臉書分享現場救援照，「躺在地板的三位，雖然讓你們一直等，但是最後我送你們出隧道了！」並透露，在搜救過程中發現一對不幸罹難的父女，爸爸緊抱住女兒的樣子，讓人看了相當鼻酸，「白點點妹妹，最後妳爸爸有抱著妳哦！白點點妹妹的爸爸，加油，希望你能放下」。

曾文隆接著用溫柔語氣向罹難的乘客說，「很潮流的阿嬤！抱歉，讓妳少一隻鞋子，我很努力的找了，希望最後有人能找到」、「100公斤的大叔，如何？我搬的很穩吧？希望這段路沒讓你折騰到」、「泡麵頭妹妹，記得哥哥說的話，已經沒事了哦，可以閉上眼了。」

曾文隆也對其他26位罹難者喊話，雖然他並不知道每個人的姓名，但希望他們都能安心的走，「現場我們都救出了，不要想太多，這裡我們處理。一路走好，拜託...」。最後他也感謝花蓮縣內的熊貓外送員們，也謝謝大家的愛心，祝福所有人平安順遂。

許多網友看了紛紛淚喊辛苦了！「辛苦您們了！相信他們都能感受您說的，謝謝，無盡感激」、「意外真的會讓我們措手不及，一輩子很短要好好珍惜身邊的人，希望罹難者都能好好的安心的到另一個世界，，感謝每個救護人員」、「辛苦了，感恩你們的付出」、「辛苦了！願逝者安息」、「感謝第一線的救護人員」。

(中時新聞網)