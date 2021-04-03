台鐵太魯閣號在花蓮撞上工程車出軌意外，現場救難人員至深夜仍忙著救援仍困在隧道內的旅客。（圖／鄭任南攝）

驚恐！太魯閣號出軌 乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血

清明連假首日，台鐵太魯閣號行經花蓮縣清水隧道出軌，造成重大傷亡。每天搭台鐵區間車通勤的媒體人王淺秋昨(2日)晚間在臉書痛心寫下，為死者哀悼，為傷者祈福，「官位別再酬庸了！還需要犧牲多少性命，百年台鐵才有機會重生？」

事發當時，408次太魯閣號正行經花蓮「清水隧道」前，衝撞從邊坡滑落到軌道上的工程車，巨大撞擊下，車頭被削去大半，第8至第3節車廂出軌在隧道內，車廂變形、零件碎片四散，首當其衝的是第8節車廂，駕駛室內的駕駛員和助理駕駛慘死，車廂內不少屍體擠壓後殘缺不全。

至於，該輛滑落到軌道上的工程車究竟有無拉手煞車，運安會強調不能太早下定論，還要進一步了解是人為或機械因素，事實報告預估3到6個月出爐。

針對這起事故，王淺秋2日在臉書表示，為死者哀悼，為傷者祈福，身為每天搭區間車通勤的重度依賴台鐡乘客，格外心驚、擔心；她也提到關於幾點日常搭乘心得，像是台鐵誤點是日常的一部份，總是少則幾分鐘多則一、二小時，站體車廂設備老舊，人員需要更整體的訓練，管理SOP需要讓真正交通專業者來重建，像是上次的普悠瑪事故檢討報告就包含邊坡安全管理。

因此王淺秋呼籲「官位別再酬庸了！還需要犧牲多少性命，百年台鐵才有機會重生？」「真正原因當然還要確認調查，但邊坡施工理應有安全管理規範，這些都屬個人意見，只是日常搭乘心得」。

網友見狀後也沉重地說，「雖然這次好像真的是意外，不過台灣東部的交通真的亮起紅燈了」、「除了惋惜，就是悲痛！到底怎麼了」、「返鄉之路竟然這麼遙遠，魂斷路途中，讓人心痛」。

台鐵事故經過

(中時新聞網)