經中高齡職務再設計後，可調式升降椅輔具，讓工作者減少彎腰的姿勢。（中彰投分署提供）

專業汽機車零件製造商亞洲交通器材股份有限公司，具有50年自主開發與製造經驗，資深員工年齡與公司同步成長，鑑於30％員工都是中高齡，工作現體能及視力適應上困擾；經勞動力發展署中彰投分署協助高齡職務再設計，幫助該公司改善職場環境。

亞洲交通器材管理師林經理說，該公司每10名員工就有3位是中高齡，這些陪伴公司打拚多年的員工，隨著年齡增長，體力與視力逐漸退化，老花、視覺疲勞、肌肉骨骼退化接踵而至，成為工作障礙；為改善這些員工困擾，該公司於去年向中彰投分署申請「中高齡職務再設計」。

經專業輔導委員至該公司部門工作現場了解中高齡員工實際的問題及需求，發現現場作業人員因長期維持不良工作姿勢，導致腰、背及膝蓋都出現痠痛等狀況；雖該公司提供護腰及一般座椅，僅只緩解不適，但未能真正解決問題，輔導委員隨即針對問題，提出改善建議。

輔導員協助公司申請政府「中高齡職務再設計」，為員工申請可調式升降椅輔具，讓工作者減少彎腰的姿勢及對膝蓋的負擔；另以電動或油壓升降台車改善員工在垂直搬運時造成的體力負荷，讓員工的體耐力又重新活絡，員工的工作效率明顯提升。

中彰投分署長林淑媛說，中高齡勞工易因年紀增長，產生生理上的工作障礙，透過職務再設計，能協助事業單位藉由改善工作環境、工作設備或機具、提供就業輔具、改善工作條件或調整工作方法等五大措施，來建構人性化、友善及安全的職場環境，讓在職中高齡勞工持續穩定就業，以達人力資源充分運用。

中彰投分署鼓勵有同樣需求的企業善用政府資源，協助中高齡員工續留職場，讓員工寶貴的經驗智慧得以傳承，共創企業與勞工雙贏的夥伴關係，有相關需求的企業可洽中彰投分署申請輔導。

(中時 )