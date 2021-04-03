【LIVE直播】台鐵太魯閣號出軌意外 林佳龍最新說明｜2021.04.03

台鐵發生史上最嚴重列車事故，造成50人罹難、百餘人受傷，交通部長林佳龍進駐事故現場全力善後。林佳龍指出，目前車頭（第8節車廂）已拖出隧道，待檢察官、運安會完成蒐證，會盡快將剩下車廂拖出，進場搶修受損鐵軌，希望東部幹線能在7天內復駛。

「非常自責發生這樣的事情，我也會負起完全責任」，林佳龍今早出面說明太魯閣號後續進度，他指出，在昨天完成第二次全面搜救、確認乘客清空後，台鐵人員已待命，配合檢察官、運安會勘驗及蒐證，24小時輪班搶通。

正面撞擊工程車、受損最嚴重的第8節車廂已拖出，其餘車廂也會一節一節處理。林佳龍表示，他和交通部次長、台鐵代理局長祈文中會在現場調度，一有問題立刻解決，「隧道內搶修非常困難，我們希望在安全無虞的前提下，讓路線恢復通車，希望達成預估的7天內復駛。」

對於有立委要究責，林佳龍強調，尊重立法院交通委員會安排，台鐵所有資訊都在第一時間公開，也會全力配合檢察官、運安會調查。

(中時新聞網)