警消趕往花蓮搶救！國五車輛自動「摩西分海」讓道 醫護狂奔推傷患入院... 罹難者最小6歲

台鐵太魯閣號408車次昨被工程車撞上，造成50人死亡、146人受傷，而一名在現場的搜救人員則發文分享所見，父女三人受困在事發車廂，爸爸先被救援出來，大女兒受了驚嚇但無大礙，但小女兒被救出來時卻已OCHA（無生命跡象），對此，爸爸見狀向救難人員慟問：「可以讓我再抱抱她嗎？」讓對方聽了崩潰、眼眶泛紅。

一名女網友今凌晨在臉書社團《爆廢1公社》轉發太魯閣號救難人員的貼文，他的身體很疲憊，但闔眼卻無法入睡，腦海中不斷打轉著救援過程的畫面。他們抵達災害現場後，直接進入隧道內的第八節車廂（車頭）進行救援，車廂內有意識的患者不斷被送出，原先在裡面的學長已體力透支，換他們進去接手下波救援行動。

救難人員進入車廂後，看到堆疊的座椅與堆疊的OHCA（無生命跡象）傷患，猶如電影般的場景呈現，而他們的首要任務是先救出有生命跡象的待援者。其中有位中年男子跛腳站了起來，神情淡定但略顯痛苦，為協助他從車廂內移動至車廂出口後，他蹲下身揹起他，期間中年男子不只一次告訴他，「我還有兩個女兒在車內，麻煩你們快點救他們出來」。

對此，救難人員也安撫地道「你的兩個女兒我們會救出來的，你放心！」接著便讓男子靠著牆壁坐下，不一會兒，一名學長抱著滿臉是血的大女兒走了過來，只見女孩神情呆滯，但意識還算清醒，讓他鬆了口氣。正當他要返回車廂內繼續搜救，另一位學長抱著一名四肢癱軟、臉上已無血色的小女孩出來，讓他頓時心涼，擔憂地想「這不會是小女兒吧？」

當學長抱著小女孩走向OHCA（無生命跡象）傷患區，經過她的爸爸面前，對方悲慟地說「可以讓我再抱抱她嗎？」一句話，讓他和學長的心態直接崩塌，眼眶泛紅地告訴妹妹要加油，便將小女孩交到她爸爸的懷裡，顯然，這位父親在車廂就知道小女兒已經不行了。

他與學長走回車廂的時候，學長忍不住開口說：「我差點就忍不住了！」而他又何嘗不是呢？但他們必須要給這些待援者更大的心理支持，因此只能忍住悲傷繼續搜救。其實，對身為人父的他而言，更難面對今日所見的事情，結束搜救任務後，他先到廟裡拜拜淨身，一回家就衝浴室洗澡，接著回房看到安然無恙的女兒，也忍不住衝上去抱抱她，安撫自己脆弱的心靈。

分享此貼文的女網友表示，看到參與搜救的朋友發文，眼淚實在止不住，真的覺得太難過與痛心了，願逝者能安息、傷者早日恢復，也盼貼文中的那位爸爸能夠堅強，也感謝所有參與救難的人員，真的辛苦了。

許多網友看了也忍不住紅了眼眶，「好難過......心都碎了」、「我也是當媽媽的人，發生這種事誰能不鼻酸呢？願逝者R.I.P」、「當媽後看到這種親情的故事，感觸更深刻許多」、「止不住眼淚」、「身為父親真的無法承受這錐心之痛」。

(中時新聞網)