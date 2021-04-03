澎湃新聞報導，應中國國務委員兼外長王毅邀請，新加坡外長維文、馬來西亞外長希沙慕丁、印尼外長蕾特諾、菲律賓外長洛欽於3月31日至4月2日訪問中國，會晤地點是與東南亞聯繫密切的福建。中國學者專家表示，東南亞四國外長近期集體密集訪華，有兩個關注方向，一是抗疫，二是經貿，健康碼互認可能在本區域內率先實行。此外，也有助於南海穩定；同時說明，東協不會在中美之間「選邊站」。

澎湃新聞報導，北京外國語大學亞洲學院副院長顧佳贇表示，王毅邀請東協四國外長訪華，釋放了中國重視周邊外交，而且周邊外交優先方向就是東南亞的訊號。

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員、東南亞研究中心主任許利平說，未來健康碼互認和疫苗護照，都有可能在域內率先實行，這無論對於疫情防控，還是經濟恢復，都具有非常重要的作用。

許利平指出，從捐贈、售賣，再到目前的聯合生產，中國和東協國家的疫苗合作已進入深層次階段。通過技術轉讓，中國科興疫苗現在已經可以在印尼生產。擁有超過2.6億人口的世界人口第四大國印尼也有望成為本區域的疫苗生產中心。

顧佳贇認為，未來，中國與東協四國可以更好地利用自貿區升級議定書，擴大中國對東協農副產品、熱帶水果產品進口，擴大中國對東協投資，幫助帶動東協經濟觸底反彈。由東協發起的、2020年11月簽署的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），也能夠為雙方貿易合作提供更高的平臺和更廣的空間。

顧佳贇還指出，貿易合作所亟需的良好的基礎設施、交通路網也能夠在中國和東協國家之間的「一帶一路」重大專案中獲得保障。「比如中寮鐵路、雅萬高鐵、中泰鐵路等，這些項目的竣工一定能夠為東協國家帶去巨大的經濟效益。」另在數字經濟、醫療衛生產業合作等領域也將是雙方合作的增長點。

此外，顧佳贇分析指出，此次四國外長來訪，對於「南海行為準則」磋商具有積極作用，也必將對推動南海問題的域內解決、和平解決、雙邊解決，對更好地維護南海穩定大局大有裨益。

顧佳贇分析，此次東協四國外長來訪恰恰說明，東協不會在中美之間「選邊站」，「長期以來，東協國家選擇在中美之間採取平衡策略，『選邊站』絕對不符合東協和東南亞國家的利益。」

許利平認為，對於所謂「東南亞國家經濟靠中國，國家安全被美國控制」的表述，只是一種通俗講法，但不夠準確，「因為政治經濟不可分離，無論在經濟還是安全層面，東南亞國家與區域外國家的聯繫都非常複雜。美國和東南亞也有大量經濟合作，中國和東南亞也有大量安全合作。」

許利平指出，未來無論是經濟還是安全上的合作，東協都要基於東協一體化等切身利益做出抉擇，從總的趨勢看，未來東協與中美兩國都有可能走向合作共贏，但不會出現完全的經濟安全「二分法」。

(中時 )