Isaiah Thomas is signing a 10-day contract with New Orleans and is eligible to make his Pelicans debut on Sunday vs. Houston, sources tell @TheAthletic @Stadium. https://t.co/XWgvf04XiI — Shams Charania (@ShamsCharania) April 2, 2021

失業都快1年多的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，如今終於重新獲得NBA球隊青睞了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞3日搶先爆料，艾塞亞湯瑪斯將跟鵜鶘簽下一份10天短約，預計最快能在5日鵜鶘主場迎戰火箭的例行賽披掛上陣。

兩度獲選全明星球員的艾塞亞湯瑪斯，生涯待過國王、太陽、塞爾提克、騎士、湖人、金塊、巫師等隊，卻在2017年夏天遭到塞爾提克無情交易到騎士後表現下滑，上季替巫師打了40場，卻在去年2月被巫師交易到快艇後被釋出至今。

鵜鶘最近陷入嚴重傷兵潮，不僅錫安威廉森(右手指扭傷)、英格拉姆(右腳趾挫傷)兩大主力受傷，朗佐鮑爾(臀傷)、哈特(手指受傷)兩人也告傷退，只好趕緊找來艾塞亞湯瑪斯救火，問題是已經快要14個月沒打的他，到底還剩多少本事！

起碼曾帶領艾塞亞湯瑪斯打出全明星身手的塞爾提克總教練史蒂文斯，對他仍然很有信心，「我很肯定湯瑪斯可以打出精彩表現，他的優秀方面怎樣也說不完，他在波士頓時期是很特別的傢伙，我希望他一切都好，這對他來說是個好機會。」

(中時 )