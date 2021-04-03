大聯盟本周末宣布搬遷2021年明星賽舉辦地點！他們將把明星賽與選秀移出喬治亞州的亞特蘭大(勇士隊主場Truist球場)，以抵制喬治亞州通過的限縮投票法案(S.B. 202)。大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)聲明：「經過與球隊、球員、工會討論後，這是我們展現體育價值的最佳時刻。我們很快就會公布新地點。」

喬州州長坎普(Brian Kemp)上個月簽署的這個法案強化投票者身分驗證，傷害了底層的黑人公民權，還有憤怒的民眾衝撞州長辦公室遭到逮捕。美國總統拜登(Joe Biden)上周就倡議大聯盟搬走明星賽，遭到州長坎普怒嗆「荒謬」。其實「投票者壓制」是美國長久以來的問題，有些州規定投票者必須持有照片證件(駕照、護照、軍人證、持槍執照)，顯然對非裔族群很不友善。

NBA傳奇人物魔術強生稱讚大聯盟的義舉，「你們是很棒的榜樣，我要謝謝大聯盟總裁搬走明星賽。」頭號球星詹姆斯(LeBron James)也推文：「我很驕傲身為大聯盟家庭的一員。」魔術強生是道奇隊股東，詹姆斯是紅襪隊股東。

亞特蘭大勇士隊發表聲明，對於大聯盟搬遷明星賽感到極度失望，強調「這不是我們能決定的事。」球團無奈夾在州政府與大聯盟的對抗中，「很不幸地，喬州的商家、員工、球迷成為這個決定的受害者。」史上最偉大的黑人球星漢克阿倫(Hank Aaron)今年初病逝於亞特蘭大，大聯盟說什麼都得站出來抵制當地的惡法。

(中時新聞網)