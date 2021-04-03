警消趕往花蓮搶救！國五車輛自動「摩西分海」讓道 醫護狂奔推傷患入院... 罹難者最小6歲

台鐵太魯閣號2日因被摔落的工程車砸中發生出軌意外，已造成50死、146輕重傷，檢討聲四起。國民黨立委鄭麗文表示，工程車墜落處平日人跡罕至，台灣人就會認為不需多花錢做防護網，這也是此次事發的關鍵；台灣對公共安全與SOP要求極度低落，如思維不轉化，台灣即便創造經濟奇蹟脫離第三世界國家，也難以真正晉身進步國家。

鄭麗文昨日（2）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，台鐵長期以來缺乏效率、管理出現嚴重問題，這已經是一個「沉痾」了，她不知道什麼時候政府會有足夠的決心與魄力，徹底去面對這個問題。這次發生這麼大的一個意外跟悲劇，說實在真的是非常不可思議、很難想像的狀況，畢竟一輛這麼大的工程車，為什麼會從上面掉下來？就算掉下來，它非要在那一秒掉下來嗎？火車經過不需要1分鐘時間，它只要不在那一瞬間掉下來，其實傷亡是可以減低非常多的，這中間有太多大家無法接受、不能理解的巧合。

鄭麗文質疑，這件事到底能不能夠避免？過去大家都會認為，這種事不可能發生，所以就不可能去多花錢，在這種「沒有人的地方」去做個邊坡，就連政府也會認為，花那麼大一筆預算去做這種東西是沒有必要的。

鄭麗文強調，台灣長期以來這種思維要轉化了，台灣以前是第三世界國家，台灣曾經是什麼都沒有，是靠台灣人民的努力才有如今的經濟奇蹟，所以過去都是成本效益考量，能夠不花錢就不花錢，能夠愈便宜、愈低成本把東西做出來就做出來，但現在時代不一樣了，台灣人真的要改變這種思維了。

對此，鄭麗文指出，台灣的票價也太便宜、水價也太便宜、電價也太便宜，我們長期享受這種廉價的好處，搞得連我們現在薪水都太便宜，所以全台灣就陷入一種「低價」的惡性循環中，必須要從某個時刻開始改變這種思維，寧願多花一點錢把該做的防護做好，那些罵浪費的人只要看看這次的意外，還有拿國外的經驗跟台灣跟比較，可見台灣對非常多公共安全與SOP的要求，其實是很低很低的。台灣必須要全面檢討，因為若想晉升到進步國家，就必須在很多的規格和標準上提高，要提高就得要投入人力成本，而這其實會促進經濟的。

(中時新聞網)