空自F-35A戰機在三澤基地上空訓練的畫面

日本航空自衛隊正指派F-35新型戰機擔任警戒任務，以攔截並跟蹤侵擾日方防空識別區的解放軍戰機。

不過，《富比士》（Forbes）雜誌網2日的分析指出，東京若這麼做，這款隱形戰機將隨時待命，以執行這項枯燥而勞力密集的工作。它太昂貴、太不可靠，對從事其他任務而言，也太寶貴，而不該把戰力浪費在這上上下下的乏味任務上。

此外，把具有地面攻擊能力的尖端F-35浪費在例行的空中巡邏任務上，也正是北京巴不得東京做的。而日本航空自衛隊是世上最忙碌的空軍之一，單是2016年，就創下攔截中方戰機851次的紀錄。

多年來，空自的政策都是由4架F-15J，或是其他戰機去應付解放軍戰機。然而，不斷緊急起飛攔截，卻讓駕駛和戰機疲於奔命。而對解放軍來說，那正是目標之一。澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）研究員雷頓（Peter Layton）先前指出，北京這麼做，是想要讓空自亂了套，忙著做出反應，以耗損日方戰機與機組員，不僅從中獲得訓練，同時也不斷施壓。

而其中最苦的，就是空自的200架F-15與機組員。雷頓說，日本F-15J機隊的服役壽命，如今幾乎取決於中方。老實說，F-35並不是那麼適合擔負警戒任務。空自以大約160架新型F-35，來取代半數F-15，還有別型戰機，其實無濟於事。

就算在美國，F-35的備戰力也只達60％，而F-15則達70％。而1架F-35戰機1年的運作費用為1,000萬美元（近3億台幣），1架F-15戰機1年的運作費則只有600萬美元（約1.7億台幣）。

日本防衛省告訴共同社，F-35並不適合緊急升空。而美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）也有同感，他說，F-35是法拉利（Ferrari）跑車，「你不會每天開法拉利去上班，只會星期天開開。這就是我們的『高端 』戰機，我們想確保它不會都用來從事低端飛行」。

他強調，「我要減少使用那些戰機的頻率」。然而，分析指出，在日本周邊巡邏的環境，正是「低端」的溫和環境。

(中時新聞網)