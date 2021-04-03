【愛傳媒黃珊珊專欄】每天都有人想見縫插針，製造謠言惟恐天下不亂，甚至可以憑空想像就編出一套故事。

每天認真工作是台北市政府的基本功，我與市長及其他首長每天都見面，每天相處至少兩小時以上，像4月1日，我跟市長一起開區政說明會、長照委員會、議員座談會，整天一起開會六個小時以上，紮紮實實，每一個會議的累積就是台北市未來的政策，每天都在進步，我看到台北的未來與擘劃，也很興奮自己身在其中，一起動手改變台北！

每一天，市民利益、國家利益是首要考慮，政黨利益從不在我們的視線之內，個人利益就更不必說了！

試圖挑撥每天見面時間比家人還長的戰友，真的有點可笑！

王世堅議員很明顯是我的朋友，常常幫我說話，但是我要說，我相信每日我所見的事，也相信我所相信的人，政治圈本就不缺謠言與放話，但是自己要有定見，我相信柯文哲的原因，是因為我們每天開會討論的都是公共利益，沒有任何私心與私慾，當然更沒有交換與權謀，戰場上的信任關係是一般人應該很難想像的，所以這些謠言與放話只是要圖自己的利益而已，想想這些謠言的受益人是誰，就知道是誰放的話了！

因為，不論任何領域，只會想要靠交換獲取利益的人，沒人走得長遠！

每個人都用自己狹隘的思考以為別人都跟自己一樣，在柯文哲與我們市府團隊的身上，真的不適用啦！大家每天都在想選舉，殊不知有一群人只想著台北的未來！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)