台東縣綠島鄉中寮港2日晚上8時50分許，驚傳潛水團發生1死1命危意外。（台東空勤提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉中寮港2日晚上8時50分許，驚傳潛水團發生意外，1名潛水員在水中察覺2名團員在水下反應異常遲緩，才發現2人已溺水。溺水51歲的吳姓男子經急救恢復呼吸，緊急後送至台東馬偕醫院搶救；然而另1名29歲林姓女子被救上岸時已無生命跡象，經搶救無效，宣告不治。

據了解，有不少潛水客喜愛在夜晚下水一探海底世界，因隨著白天休息的夜行生物漸起活動，夜間的水下景象也開始變得充滿神秘。綠島中寮為當地潛水勝地，卻不幸發生1男1女的溺水意外，所幸當時有潛水團員機警發現有2名團員在水下反應異常，隨即與眾人協力將2人拉回上岸，並通報救援。

消防隊表示，溺水的吳男在上岸時，即恢復呼吸，但仍失去意識，經綠島衛生所醫師評估，當晚緊急申請空勤直升機，轉診後送至台東馬偕醫院救治；然另1名林女上岸時沒有呼吸脈搏，經綠島衛生所搶救，最終仍宣告不治。

此外，警方在中寮港盤點潛水團人數時，發現與吳男一同下水夜潛的女兒，上岸時有失溫不適徵狀，隨即協助保暖並將吳女送往綠島衛生所救治，消防隊呼籲民眾，進行各種活動請考量自身身體狀況，避免憾事發生。

(中時 )