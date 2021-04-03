台鐵408次太魯閣號昨（2日）行經清水隧道時，撞上闖入軌道的工程車，釀成50死、上百人受傷，是逾70年來最慘鐵道事故，對於工程車司機疑忘拉手煞車釀此大禍，讓藝人歐陽靖怒斥：「無法原諒做事馬馬虎虎的人」。

昨（2日）太魯閣號發生重大傷亡事故，歐陽靖表示明明是連假全家快樂出遊，怎會變成天人永隔的悲劇，尤其看到新聞報導中受傷的孩子，讓她直呼：「心都快碎了」，此外司機疏忽忘了拉手煞車，導致工程車從花蓮清水隧道邊坡上滑落，釀成50人慘死的悲劇，讓她怒斥：「只是因為一個工程車司機的小小疏忽，就改變了多少人的生命?真的無法原諒做事馬馬虎虎的人…無法…」。

歐陽靖在IG限動痛斥工程車司機。（圖／imginoy IG）

此外，「亞洲舞王」羅志祥也在IG發聲，他寫下：「為太魯閣事故祈福，願傷者平安康復、願亡者安息歸去」，並附上雙手合十的符號，表達哀悼之意，楊丞琳則寫下：「看到新聞真的很心痛，為傷者們祈福、願逝者安息」，陶晶瑩也沉痛發文：「連假第一天，就發生太魯閣號出軌重大事件，看到這麼多傷亡人數，心情低落，僅致以深切的慰問和哀悼」，並強調：「如果每個人在自己的專業上都能謹慎面對」。

楊丞琳 IG發文追悼。(圖／rainie77 IG)

羅志祥IG發文悼念。（圖／羅志祥IG）

陶晶瑩發文悼念。（圖／陶晶瑩臉書）

這起事故釀成50人罹難、175人輕重傷，仍有33名傷者在花蓮四大醫院治療，清晨大型吊車抵達事故現場，準備將軌道上的列車調離，預計4月9日上午5時前搶通。

(中時新聞網)