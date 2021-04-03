勤美集團提供地下水供市民取水。（台中市政府提供）

台中地區自6日水情燈號轉為「紅燈」，啟動「供5停2」分區供水。市府盤點65處工地，於旱災期間提供水資源給產業界，截至3月底，累計提供約7800噸予產業使用，也提供6處水資源中心每日約10.6萬噸再生次級用水，支援科技產業、商業用水；市府將持續加強整備，度過水情難關。

市府經發局長張峯源指出，台中地下水資源尚屬豐沛，工地於建設當中，地下水會不停湧出，是非常珍貴的水資源，感謝相關營造工地將工地地下水資源再利用，提供給產業界、一般消防搶災、環保洗掃街、公園景觀澆灌及市民次級用水使用。

張峯源說，其中勤美之森工地地下水質，經合格實驗室進行水溫(℃)、pH值、導電度(μS／cm)、總溶解固體(mg／L)、懸浮固體(mg／L)、大腸桿菌群(CFU／100mL)等68項分析檢驗，僅一項濁度(NTU)未達飲用水質標準，其他皆符合，水質堪稱良好；感謝勤美集團於工地周遭準備取水點供當地居民取用。

張峯源表示，市府已為分區供水做最好準備，現在更需要市民一同落實節約用水，呼籲市民「用水分級」，飲用水及盥洗用水使用自來水，並於停水期間儘量避免洗衣清潔等大量用水，其餘馬桶沖廁用水、居家清潔等，可使用回收水源或新建建築工地地下水。

張峯源強調，為降低自來水使用量，市府積極開發水資源回收中心水源及新建建築工地地下水，市民可透過台中市政府抗旱專區查看取水地點，一同為節水盡一份心力。

(中時 )