台鐵台中海線清水段高壓線斷落，彰化工務班派員連夜搶修。（民眾提供／王文吉台中傳真）

太魯閣號禍不單行？408車次2日上午在花蓮清水隧道前，撞上邊坡滑落的工程車，造成50人罹難。另285車次當天深夜經西部幹線清水段，驚險穿過斷落的高壓電線，台鐵安排約50名旅客改搭接駁車，並立即暫停後續火車通過，派員連夜搶修，在3日清晨6時45分搶通。

據了解，斷落的高壓電線位於台鐵西部幹線台中清水段，2日深夜清水區南社里守望相助隊員發現火車經過中清陸橋下後，至少傳出5次爆炸聲響，立即通報110協助，南社里長崔惠國得知也立即通知清水火車站值班人員。

當時太魯閣號285車次通過，車上旅客明顯感覺列車突然減速，另有旅客目擊軌道上方爆出火光，心中有太魯閣號出軌陰影，還沒到站就提前下車，最後列車以滑行方式進站，因此延誤52分，直到深夜11時27分才停靠清水站。

由於太魯閣號285車次終點是員林站，台鐵立刻安排約50名旅客改搭接駁車前往沙鹿、彰化、員林等地，並立即斷電，嚴禁後續火車通過，同時通知彰化工務班連夜搶修。

另2561車次區間車原定2日深夜11時點31分從大甲站發車，也因停電搶修電力設備無法行駛，台鐵出動柴油車將區間車拖至沙鹿站，並安排計程車疏運車上22名旅客。

台鐵電務處說明，台中港站至清水間西線K189＋811~972電車線掉落250公尺，疑受撞擊異常，集電弓勾斷清水站北端橫渡線電車線肇致，後續待運安處調查。西線經連夜搶修於3日06時45分搶通，恢復雙線正常行車，共計影響8列次、延誤時間89分、旅客約378人。

(中時 )