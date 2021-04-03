行動支付繳稅方便又快速！台中市政府地方稅務局即日起至6月2日，推出「智慧繳稅行動PAY」活動，只要透過指定手機APP掃描繳款書上的QR-Code或條碼，即可免輸入銷帳編號、繳稅金額等資料；藉由指定的行動支付繳納台中市使用牌照稅或房屋稅，有機會抽中最高1萬元的超商商品卡或禮物卡。

地稅局長吳存金表示，繳稅管道多元，鼓勵民眾利用e化繳稅管道，包括行動支付繳稅APP、地方稅網路申報作業網站線上查繳稅等管道繳納，其中又以使用行動支付繳稅APP最方便，只要點點手機就能完成繳稅，快速又便利。

地稅局說，即日起至6月2日，透過指定行動支付繳稅APP，包括「台灣行動支付」、8大公股銀行行動銀行APP(台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行介接台灣Pay)、「ezPay簡單付」、中國信託「i繳費」、「HomeBank」、玉山銀行「玉山wallet」、高雄銀行「高銀行動e點通」、三信銀行「三信行動Plus」、永豐銀行「豐錢包」、「LINE Pay Money」、「嗶嗶繳」、「悠遊付」及「橘子支付」APP掃描繳款書繳納台中市使用牌照稅或房屋稅，就能參加抽獎。

地稅局指出，以「台灣行動支付」APP繳稅，還能再參加由財金資訊股份有限公司舉辦的「台灣Pay陪你一起稅」抽獎活動，最大獎將送出Honda CR-V 1.5 VTi (市價94.9萬元)汽車1台，成功繳納就獲得雙重抽獎機會，歡迎大家踴躍參與。

地稅局強調，如對行動支付繳稅APP相關申請流程及操作方式有任何問題可洽各行動支付業者，「中稅AI可比」智能客服 ([email protected]：@taichungtax)及「中市稅輕鬆」臉書粉絲專頁也有提供線上諮詢，亦可撥打免費電話0800-000321或 04-22585000按1接全智慧客服中心洽詢，將有專人服務。

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